به گزارش خبرنگار مهر، جمیله رضاییپور عصر یکشنبه در اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه اتیسم اظهار کرد: باید انسانها را با همه تفاوتهای موجود میان آنها مشاهده کنیم و هیچ چیزی بهتر از هنر و سینما نیست که فاصله میان دانستن و فهمیدن را برای ما بیان کند.
وی افزود: یک فیلم یا کتاب خوب میتواند ما را به گونهای وارد دنیای اتیسم کند که نهتنها آن را بشناسیم، بلکه بتوانیم آن را به خوبی حس کنیم.
دبیر نخستین جشنواره فیلم کوتاه اتیسم خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: فراخوان این جشنواره در اردیبهشتماه منتشر شد و به درخواست خانوادهها و هنرمندان، مهلت ارسال آثار به مدت دو ماه تمدید شد.
رضاییپور جشنواره فیلم کوتاه اتیسم را یک گفتوگوی اجتماعی متفاوت درباره انسانها دانست و گفت: برنامهریزی برای برگزاری این جشنواره از حدود هفت ماه پیش آغاز شد.
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