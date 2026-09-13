برخورد بانک مرکزی با روسای شعب متخلف در بازار ارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، صادر شد.

بر اساس این گزارش و در ادامه بازرسی‌های بانک مرکزی در ارتباط با رصد برخی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی که منجر به اخلال در بازارهای پول ارز و فلزات گرانبها می‌شوند علاوه بر اعمال جریمه‌های مالی برای تعداد ۱۰ موسسه اعتباری متخلف، دستور اقدام انضباطی موثر، متناسب و بازدارنده برای تعداد ۱۱ نفر از روسای شعب در سراسر کشور که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای برخی اشخاص سواستفاده گر را فراهم آورده بودند، صادر شد تا رسیدگی و برخورد متناسب با این افراد از سوی مدیران عامل موسسه اعتباری صورت گیرد.

بانک مرکزی تاکید کرد، این بانک با هدف ایجاد بستر لازم برای فعالیت های اقتصادی قانونی و کمک به اقتصاد ملی و با تشدید اقدامات نظارتی خود، از تمامی ابزارهای قانونی برای انتظام‌بخشی به تراکنش‌های بانکی استفاده می‌کند.