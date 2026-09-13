سرپرست تامین اجتماعی برای پزشک خانواده شرط گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، در این جلسه ضمن تأکید بر پیگیری موضوعات اجرایی مربوط به طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع، بر ضرورت بررسی و تعیین تکلیف همه موارد مرتبط با این طرح از جمله هزینه‌های اجرایی مربوطه تأکید کرد.

وی در ادامه، دستیابی به مدل همکاری و مشارکت سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع را مشروط به بررسی تمامی مسائل مربوطه دانست.

در ادامه این نشست، موضوعات دریافت داده‌های سرویس انتساب از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، جزئیات اطلاعات و داده‌های اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام خانواده در شهرستان‌های پایلوت این طرح، هزینه‌های سرانه و چگونگی اجرای طرح در سطوح ۲ و ۳ و تفاهم‌نامه این سطوح بین سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت بهداشت، مطرح شد.

همچنین در نشست مربوطه، استقرار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سازمان تأمین‌اجتماعی و نحوه همکاری تأمین‌اجتماعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرایی کردن این طرح مورد بررسی قرار گرفت.