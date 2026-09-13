به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا حریری عصر یکشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان مرکزی اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید با درک شرایط موجود و ایفای مسئولیت اجتماعی خود، از واحدهای تولیدی و نیروی کار حمایت کنند تا با حفظ پایداری بنگاهها، چرخه تولید تقویت شده و کشور با انسجام و همراهی بیشتر از شرایط بحرانی عبور کند.
وی افزود: تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی که طی سالهای گذشته با تلاش و همراهی نیروی کار به سودآوری دست یافتهاند، در شرایط کنونی باید مسئولیت حمایتی خود را در قبال کارگران و مجموعههای تحت مدیریت خود ایفا کنند و در صورت ضرورت، از منابع شخصی برای تأمین هزینههای جاری از جمله پرداخت حقوق کارکنان استفاده کنند تا از توقف فعالیت واحدها و آسیب به اشتغال جلوگیری شود.
حریری تصریح کرد: افرادی که در شرایط کنونی صرفاً منافع شخصی خود را دنبال کرده و با اقدامات سودجویانه به تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی کشور آسیب میزنند، باید با جدیت و مطابق قانون مورد برخورد قرار گیرند و متخلفان به تناسب اقدامات و خسارات واردشده، مجازات شوند.
وی ادامه داد: بازار گیاهان دارویی در چین از ظرفیت گسترده و جذابیت اقتصادی بالایی برخوردار است و میتواند به یکی از مسیرهای توسعه صادرات ایران تبدیل شود. توجه هدفمند به این بازار، شناسایی نیازها و استانداردهای آن و برنامهریزی برای حضور مستمر در چین، زمینه افزایش سهم ایران از این بازار و تقویت صادرات غیرنفتی را فراهم میکند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تاکید کرد: بازار چین ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات ایران دارد و بهرهگیری از این ظرفیت، نیازمند برنامهریزی هدفمند، شناخت دقیق نیازهای بازار و حضور مستمر و حرفهای صادرکنندگان است.
وی افزود: تولیدکنندگان باید با نگاه بلندمدت و پذیرش دوره سرمایهگذاری یک تا دو ساله، زمینه ایجاد جایگاه پایدار برای محصولات ایرانی در بازار چین را فراهم کنند تا سهم ایران از تجارت این کشور افزایش یابد.
حریری بیان کرد: امکان راهاندازی اتاق بازرگانی ایران در چین با محوریت ظرفیتهای صادراتی استان مرکزی وجود دارد و مجوزهای لازم برای این اقدام نیز از طریق اتاق مشترک ایران و چین قابل پیگیری و دریافت است.
وی گفت: ایجاد این پایگاه میتواند با تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، شناسایی فرصتهای تجاری و معرفی ظرفیتهای تولیدی استان مرکزی، مسیر حضور هدفمند کالاهای ایرانی در بازار چین را هموار کرده و به توسعه صادرات استان کمک کند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: یکی از راهکارهای پیشبینیشده برای حمایت از فرآیند صادرات، استفاده از ظرفیت صادرات امانی در بازار چین است؛ بهگونهای که کالاهای صادرکنندگان ایرانی از طریق شرکتهای چینی در این بازار عرضه شده و پرداخت مطالبات صادرکنندگان نیز با ضمانت طرف چینی انجام شود.
وی افزود: بهکارگیری این سازوکار میتواند با کاهش ریسکهای مالی و تجاری، زمینه حضور مؤثرتر و پایدارتر صادرکنندگان ایرانی در بازار چین را فراهم کرده و ضمن تسهیل مبادلات تجاری، به توسعه و تقویت صادرات کشور کمک کند.
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