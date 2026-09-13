صیانت از موقوفات نیازمند رفع ابهامات حقوقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب عصر یکشنبه در نشست تخصصی شورای قضایی استان فارس با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، با اشاره به اهمیت سنت حسنه وقف گفت: وقف، چشمه‌ای جوشان و سرمایه‌ای ماندگار برای آخرت است که آثار و برکات مادی و معنوی آن در جامعه جاری می‌شود.

وی افزود: حفظ عین موقوفات و صیانت دقیق از نیات واقفان خیراندیش، رسالت شرعی و قانونی سنگینی بر عهده مسئولان قرار داده است و باید با جدیت دنبال شود.

وقف در خدمت رفاه جامعه

رئیس کل دادگستری استان فارس با تبیین کارکردهای اقتصادی و اجتماعی نهاد وقف تصریح کرد: واقفان هیچ‌گاه به دنبال منافع شخصی نبوده و تمام نیت آنان خدمت‌رسانی به عموم مردم و ارتقای رفاه جامعه بوده است.

رجایی‌نسب ادامه داد: وظیفه مسئولان این است که بسترهای فنی و مدیریتی لازم را فراهم کنند تا آحاد جامعه بتوانند به بهترین شکل ممکن از مواهب و عواید موقوفات بهره‌مند شوند.

رفع تعارضات حقوقی موقوفات

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری بهینه و پویاسازی اقتصادی موقوفات گفت: شفافیت در پرونده‌های وقفی اهمیت زیادی دارد و با رفع ابهامات حقوقی، حل‌وفصل دعاوی و رفع تعارضات احتمالی از طریق مراجع صالح قضایی، می‌توان زمینه بهره‌برداری حداکثری و مولدسازی موقوفات را فراهم کرد.

رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و اداره‌کل اوقاف استان تأکید کرد و افزود: تعامل سازنده دو مجموعه می‌تواند گامی مؤثر در صیانت از حقوق عمومی و احیای سنت حسنه وقف باشد.

وقف متناسب با نیازهای روز

رجایی‌نسب با اشاره به تحولات فناورانه و تغییر نیازهای جامعه خاطرنشان کرد: امروز وقف باید در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای روز جامعه از جمله حوزه‌های دانش‌بنیان، اشتغال‌زایی، درمان و محرومیت‌زدایی جهت‌دهی شود.

وی گفت: هم‌افزایی ساختاری میان اداره‌کل اوقاف و دستگاه قضایی استان فارس می‌تواند الگویی موفق از تعامل بین‌دستگاهی برای احقاق حق و صیانت از حقوق عمومی جامعه باشد.

در این نشست همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، بر ضرورت صیانت حقوقی از نیات واقفان و تطبیق کارکردهای وقف با نیازهای روز جامعه تأکید کرد و خواستار هم‌افزایی بیشتر دستگاه قضایی در رفع تعارضات و صیانت از فرهنگ وقف شد.