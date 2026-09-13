انتقاد شدیداللحن سراسقف مارونی لبنان از مذاکره با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کاردینال مار بشاره الراعی سراسقف مارونی لبنان گفت: آنچه به جنوب لبنان آسیب برساند، به کل لبنان آسیب می‌رساند و هر خونی که در جنوب ریخته شود، زخمی بر پیکر کل لبنان است.

وی بیان کرد: نباید کشته شدن شهروندان به خبری عادی تبدیل شود و نباید روستاها و شهرک‌های لبنان به جولانگاه وحشت و ویرانی و مرگ تبدیل شوند.

الراعی از دولت لبنان خواست به مسئولیت خود در برابر خاک و مردم لبنان در سراسر کشور عمل کند.

الراعی در خصوص انحصار سلاح در لبنان نیز گفت: انحصار سلاح در دست دولت به معنای غلبه یک گروه بر دیگری نیست. این مسئله‌ای طایفه‌ای یا فرقه‌ای نیست بلکه یک اصل ملی است. دولت حق دارد که تصمیم‌های حاکمیتی را اتخاذ کند و مسئول محافظت از همه مردم است. تا زمانی که حاکمیت لبنان در داخل کشور تکمیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که دیگران به حاکمیت لبنان احترام بگذارند.

سراسقف مارونی لبنان درباره مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد: مذاکره باید به روندی روشن با اهداف مشخص تبدیل شود و نتایج ملموس مانند توقف تجاوز، عملی شدن عقب نشینی و برقراری ثبات داشته باشد و تضمین‌های جدی درباره حفظ حاکمیت لبنان و جلوگیری از تشدید تنش دریافت شود. نباید مذاکره به روندی بی‌پایان و بدون دورنمای مشخص تبدیل شود بلکه باید ابزاری برای دستیابی به راه حلی روشن باشد که حقوق لبنان را حفظ کند و به بی‌ثباتی پایان دهد.