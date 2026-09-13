محمود رمضانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رمضانی با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهعنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی منصوب شد.
محمود رمضانی از مدیران باسابقهای است که سالهای بسیاری در شهرستانهای مختلف خراسان جنوبی فعالیت داشته و در چند نوبت نیز بهعنوان سرپرست ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان انجام وظیفه کرده است.
رمضانی ۱۱ سال ریاست ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای سرایان و سربیشه را بر عهده داشته و در همین مدت، دبیری شورای فرهنگ عمومی این شهرستانها را نیز عهدهدار بوده است.
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همچنین سابقه مدیریت روابط عمومی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را دارد.
معاونت امور فرهنگی و رسانه ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از دیگر مسئولیتهای رمضانی بوده است. وی پس از آن نیز بهعنوان قائممقام ادارهکل فعالیت کرده و مدتی سرپرستی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را بر عهده داشته است.
رمضانی در حوزه رسانه و فعالیتهای پژوهشی نیز سابقه مدیریتی دارد و مدیر اجرایی فصلنامه علمی «مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان» بوده است.
وی همچنین در برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای ملی، منطقهای و استانی در حوزههای فرهنگی، هنری و رسانهای، بهعنوان دبیر و مدیر اجرایی فعالیت داشته است.
با این انتصاب، رمضانی که پیش از این تجربه حضور در سطوح مختلف مدیریتی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی را داشته است، سکان مدیریت این مجموعه فرهنگی استان را در دست گرفت.
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