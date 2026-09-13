به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت عصر یکشنبه در نشست شورای فنی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حادثه شب گذشته در محور یاسوج-سمیرم اظهار کرد: این حادثه تلخ که در محدوده توت‌نده رخ داد، بار دیگر ضرورت تسریع در عملیات عمرانی و رفع نواقص این محور را نشان داد.

وی با بیان اینکه عملیات تعریض محور یاسوج-سمیرم هنوز انجام نشده است، افزود: اعتبارات استانی به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی تعریض این محور نیست و برای پیشبرد این پروژه به تزریق فوری و جدی اعتبارات ملی نیاز داریم.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: موضوع تأمین اعتبار ملی برای این محور از سوی استاندار استان به‌صورت ویژه در حال پیگیری است و مسئولان استان نیز در سطح وزارتخانه‌های مربوطه پیگیر جذب منابع هستند.

۷ فوتی و ۳ مصدوم در تصادف خونین

شهامت با اشاره به جزئیات این سانحه ادامه داد: متأسفانه در این حادثه شاهد خطای انسانی نیز بودیم و خودروی دخیل در تصادف، برخلاف مقررات، ۱۰ سرنشین شامل راننده و ۹ مسافر داشت که این موضوع ایمنی خودرو را به‌شدت کاهش داده بود.

وی گفت: این خودرو پس از انحراف به لاین مخالف با خودروی مقابل برخورد کرد و در پی این حادثه، ۷ نفر جان خود را از دست دادند و ۳ نفر دیگر نیز به‌شدت مصدوم شدند.

معاون عمرانی استاندار با ابراز تأسف از این حادثه بیان کرد: همه ما از وقوع این سانحه متأثر هستیم و نسبت به حفظ جان مردم حساسیت و دغدغه جدی داریم.

«فریادمان را کجا ببریم؟»

شهامت در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده درباره عملکرد و پیگیری مسئولان استانی نیز گفت: انتقادهایی که مبنی بر عدم پیگیری مسئولان استان مطرح شده، منصفانه نیست؛ چراکه مسئولان استان نسبت به مشکلات محورهای ارتباطی بی‌تفاوت نیستند و پیگیری برای رفع این نواقص در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید دوباره بر محدودیت منابع استانی اظهار کرد: اعتبارات استانی پاسخگوی تعریض محور یاسوج-سمیرم نیست و منابع مورد نیاز این پروژه باید در سطح ملی تأمین شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: «نمی‌دانم وقتی وضعیت اعتباری به این شکل است، فریادمان را کجا ببریم.»

شهامت با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی گفت: به تبعیت از استاندار و با همراهی نمایندگان مجلس، موضوع جذب اعتبارات مورد نیاز محورهای استان را در وزارتخانه‌های مربوطه دنبال می‌کنیم.

محور یاسوج-سمیرم؛ مسئله‌ای فراتر از اعتبار استانی

وی با بیان اینکه مشکلات محور یاسوج-سمیرم ماهیت درون‌استانی ندارد، خاطرنشان کرد: جنس این محور از موضوعاتی نیست که بتوان صرفاً با اعتبارات استانی آن را حل کرد و رفع مشکلات آن نیازمند تصمیم و تأمین اعتبار در سطح ملی است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از رسانه‌های استان نیز خواست مطالبه‌گری درباره این محور را از مسیر پیگیری منابع ملی دنبال کنند و گفت: به جای فضاسازی علیه مدیرانی که خود پیگیر رفع نواقص در سطح پایتخت هستند، مطالبه‌گری اصولی برای جذب منابع ملی در دستور کار قرار گیرد.