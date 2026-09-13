به گزارش خبرگزاری مهر، بهشید برخوردار، رئیس کمیته ایمنی غذایی و حفظ نباتات کمیسیون کشاورزی، در تشریح نشست کمیته ایمنی غذایی و حفظ نباتات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی که امروز (یکشنبه ۲۲ شهریورماه) با موضوع بررسی عملکرد اجرای بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد، گفت: موضوع بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، در زمینه شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی، باغی و دامی است و در این زمینه دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف از جمله دامپزشکی و شیلات در اجرای طرح مسئولیت دارند.

وی افزود: در طول جلساتی که تاکنون در این خصوص برگزار کرده‌ایم، متأسفانه هیچ‌یک از معاونان مربوطه وزرا از جمله معاونت باغبانی و زراعت که برای بررسی این موضوع دعوت شده بودند، در جلسات حضور پیدا نکردند و در این زمینه پاسخگو نبودند.

رئیس کمیته ایمنی غذایی و حفظ نباتات کمیسیون کشاورزی ادامه داد: در این نشست نیز مانند جلسه قبل مشخص شد که همچنان ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد و بسیاری از دستگاه‌ها از اقدامات یکدیگر اطلاع کافی ندارند، در حالی که اجرای این طرح نیازمند همکاری و هماهنگی همه مجموعه‌های مرتبط است.

برخوردار با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که دستگاه‌ها در خصوص عدم شناسه دار کردن محصولات مطرح می‌کنند بودجه است افزود: در حال حاضر اعتبار لازم برای پیشبرد کار وجود ندارد و طبیعی است که بدون تأمین بودجه، روند اجرای طرح نیز پیش نمی‌رود.

وی با اشاره به تکلیف وزارت جهاد کشاورزی برای پیش‌بینی اعتبار این طرح گفت: همان‌طور که پیش از این نیز مطرح کرده‌ام، وزیر جهاد کشاورزی باید اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون را در لایحه بودجه دولت پیش‌بینی و به مجلس ارائه کند؛ بنابراین اگر در این زمینه تاکنون توجه کافی نشده است، حداقل باید اعتبار مورد نیاز در بودجه سال آینده پیش‌بینی شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر محصولات مدنظر برای اجرای طرح اظهار کرد: موضوع دیگری که در این جلسه نیز مورد توجه قرار گرفت، تغییر محصولاتی است که در قانون برنامه هفتم برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود؛ به‌گونه‌ای که محصولات مدنظر در قانون، از سوی دستگاه‌های مربوطه تغییر کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به اینکه مدت قابل توجهی از آغاز پیگیری این موضوع گذشته و همچنان مشکلات و ابهامات در مسیر اجرای آن وجود دارد، مقرر شد جلسه بعدی در سطح خود کمیسیون کشاورزی برگزار شود.

برخوردار خاطرنشان کرد: قرار شد نشست بعدی با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی، معاون مربوطه و مسئولین سازمان برنامه و بودجه، موضوع به‌صورت جدی بررسی شود تا پس از این مدت، درباره نحوه اجرای بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه و مشکلات موجود، تعیین تکلیف مشخصی صورت گیرد.