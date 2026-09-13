هشدار استاندار سمنان درباره تأخیر در اقدامات پیشگیرانه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، مدیریت و پاسخ به بحران استان سمنان، با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن پیشبینیها و هشدارهای هواشناسی اظهار کرد: بسیاری از حوادث از قبل قابل پیشبینی هستند و با برنامهریزی، هماهنگی بین دستگاهها و اقدام پیشدستانه میتوان میزان خسارتها را به حداقل رساند.
وی با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی تکالیف دستگاههای اجرایی در حوزه مدیریت بحران افزود: وظایف هر دستگاه بهصورت مشخص ابلاغ شده است و مدیران باید سهم دستگاه خود را استخراج و برای اجرای آن برنامهریزی کنند.
استاندار سمنان با بیان اینکه اجرای برخی اقدامات نیازمند اعتبار، برخی مستلزم هماهنگی و برخی دیگر تنها به تصمیم و اقدام بهموقع نیاز دارد، تصریح کرد: نمیتوان اجرای تکالیف مرتبط با مدیریت بحران را به تأخیر انداخت.
کولیوند با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاهها برای مقابله با سیلاب، تأکید کرد: تأخیر چندساله در اجرای اقدامات پیشگیرانه قابل قبول نیست و باید مسیر رودخانهها و نقاط پرخطر در داخل و خارج شهرها بهسرعت بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: دستگاههایی مانند شرکت آب منطقهای، شهرداریها، راهداری و فرمانداریها باید وظایف خود را در این زمینه با جدیت دنبال کنند.
استاندار سمنان همچنین بر استفاده جدی دستگاههای اجرایی از ظرفیت هواشناسی تأکید کرد و گفت: اطلاعات مربوط به پیشبینی بارش و احتمال وقوع سیلاب باید بهموقع دریافت و در اختیار مدیران و عوامل اجرایی قرار گیرد.
کولیوند با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه مشخص برای نقاط پرخطر هر شهرستان، افزود: در صورت نیاز باید موضوع تأمین اعتبار از سازمان مدیریت بحران کشور نیز پیگیری شود.
وی با اشاره به نقش فرمانداران در زمان وقوع بحران خاطرنشان کرد: فرماندار بهعنوان مدیر بحران شهرستان، مسئول هماهنگی دستگاهها است و دستگاههای اجرایی نیز موظفند امکانات و تجهیزات خود را در اختیار مدیریت بحران قرار دهند.
استاندار سمنان تأکید کرد: مدیریت صحیح بحران یعنی پیشبینی دقیق، اقدام بهموقع و جلوگیری از تبدیل یک هشدار به حادثه و خسارت؛ بنابراین نباید مدیریت بحران را به روزهای پس از وقوع حادثه موکول کرد.
نظر شما