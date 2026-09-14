اقتدار ملی دستاورد صلابت دفاعی و انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در جلسه این شورا بر محورهای اصلی اقتدار ملی که دستاوردی از صلابت دفاعی و انسجام اجتماعی است؛ تاکید داشتند.

در این جلسه مواضع حزب موتلفه اسلامی با توجه و بررسی شرایط فعلی کشور در پیامی صادر شد که به شرح ذیل آمده است:

در شرایطی که کشور در معرض مجموعه‌ای از فشارها تهدیدها و جنگ روانی قرار دارد و در آستانه دویستمین شب تجمعات و حضور مردم در خیابان‌ها هستیم؛ حضوری که جلوه‌ای قابل تحسین از تاب‌آوری اجتماعی، نجابت آگاهانه صبر انقلابی و نشانه‌ای از زنده بودن جامعه و حساسیت مردم شریف ایران اسلامی نسبت به سرنوشت کشور است؛ بیش از هر زمان دیگری باید مفهوم اقتدار ملی را به صورت جامع و واقع‌بینانه مورد توجه قرار دهیم.

اقتدار ایران تنها در قدرت دفاعی آن خلاصه نمی‌شود همان‌گونه که صرف برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی نیز به تنهایی اقتدارآفرین نیست. اقتدار پایدار، محصول قدرت دفاعی، اقتصاد توانمند، انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی، حکمرانی کارآمد و اراده ملی است.

حزب مؤتلفه اسلامی بر ضرورت استمرار و تقویت توان بازدارندگی و دفاعی کشور تاکید می‌نماید و مراتب سپاس و قدردانی خود را از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا، بسیج قهرمان و نیروهای حافظ امنیت و استقلال کشور به ویژه از توانمندی و آمادگی نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه در پاسداری از امنیت و منافع ملی در خلیج همیشه فارس و تنگه هرمز اعلام می‌دارد.

آنچه امروز در اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود محصول سال‌ها مجاهدت، دانش، خودباوری، ابتکار ایثار و فداکاری نیروهای مسلح است. از مرزهای زمینی تا آسمان ایران و از آب‌های خلیج‌فارس تا تنگه هرمز، پرچم اقتدار ایران برافراشته است.

امنیت و تمامیت ارضی ایران متعلق به همه ایرانیان و از خطوط قرمز منافع ملی است. در همین حال از تلاش‌های دولت محترم مجموعه مدیران و کارکنان خدوم دستگاه‌های اجرایی در این شرایط دشوار قدردانی می‌کنیم.

اداره کشور در شرایط پیچیده اقتصادی، فشارهای خارجی و تهدیدهای چند لایه مسئولیتی سنگین است و اقدامات مؤثر دولت شایسته حمایت است. بدیهی است حمایت از دولت با نقد مشفقانه و مطالبه‌گری دلسوزانه منافاتی ندارد و امروز یکی از مهمترین مطالبات ما تمرکز حداکثری بر اقتصاد و معیشت مردم است. اگر از مردم انتظار تاب‌آوری داریم باید در مقابل آنان شاهد عزم جدی مسئولان برای مهار تورم، کنترل گرانی، افزایش قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و مقابله با فساد و ناکارآمدی باشند.

همچنین بر ضرورت تحقق عملی تأکید رهبری معظم انقلاب درباره حفظ انسجام ملی تأکید می‌کنیم. حزب مؤتلفه اسلامی بر این باور است که دشمن زمانی می‌تواند از فشار خارجی نتیجه بگیرد که در داخل، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی تضعیف شود. بنابراین تقویت اعتماد مردم عدالت کارآمدی و امید به آینده، بخشی از دفاع ملی است.

امروز باید با عبور از انسجام منفعل و حرکت به سمت انسجام فعال و پرشتاب انسجامی که در آن مردم مطالبه‌گر، دولت پاسخگو نیروهای مسلح مقتدر و جریان‌های سیاسی مسئولانه در کنار یکدیگر و همگی تحت فرمان و هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب"مدظله العالی" ایران را از این مرحله عبور دهند.

سخن آخر ملت ایران همان‌گونه که نشان داده است در برابر تهدید خارجی اهل تسلیم نیست، اکنون نیز باید نشان دهیم که در برابر مشکلات داخلی اهل تسلیم شدن نیستیم. ما به آینده ایران ایمان داریم و بر این باوریم که با حفظ انسجام اجتماعی تقویت اقتدار ملی و اصلاح مسیر حکمرانی به حول و قوه‌الهی می‌توان از این مرحله دشوار نیز با سربلندی عبور کرد.

"ان‌شاءالله"

حزب مؤتلفه اسلامی

۲۱ شهریور ۱۴۰۵