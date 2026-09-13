به گزارش خبرنگار مهر، سیروس احمدی شامگاه یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل، مسئولان ستادی و رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان، مسائل و چالش‌های حوزه باشگاه‌های ورزشی و ورزش حرفه‌ای را مورد بررسی قرار داد.

احمدی در این نشست با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح باشگاه‌داری در کشور، اظهار کرد: باشگاه‌های ورزشی باید از هویت مشخص، اصالت و زیرساخت‌های مناسب برخوردار باشند و فعالیت آنها در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود.

وی ساماندهی وضعیت باشگاه‌های ورزشی را یکی از الزامات توسعه ورزش حرفه‌ای دانست و افزود: توسعه پایدار ورزش حرفه‌ای بدون توجه به زیرساخت‌ها، رعایت مقررات و ایجاد سازوکارهای دقیق نظارتی امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان با اشاره به جایگاه ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها در فرآیند نظارت بر باشگاه‌ها، گفت: رویکرد وزارتخانه نسبت به این ادارات حمایتی است و باید ظرفیت و توان کارشناسی آنها برای نظارت مؤثر بر فعالیت باشگاه‌های ورزشی افزایش یابد.

احمدی همچنین بر ضرورت رعایت اصول سلامت اداری در مجموعه ورزش و جوانان تأکید کرد و گفت: قانون‌مداری، شفافیت و سلامت اداری باید در همه سطوح مدیریتی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ساختار ورزش کشور باید بر مدار قانون حرکت کند، تصریح کرد: فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی نیز موظف هستند فعالیت‌های خود را در چارچوب قوانین، مقررات و سیاست‌های ابلاغی وزارت ورزش و جوانان دنبال کنند.

نظارت دقیق‌تر بر باشگاه‌های مازندران

در ادامه این نشست، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان، بر ضرورت ساماندهی وضعیت باشگاه‌ها و تقویت فرآیند نظارت بر فعالیت آنها تأکید کرد.

وی اظهار کرد: باشگاه‌های ورزشی باید مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و فعالیت خود را مطابق ضوابط و مقررات وزارت ورزش و جوانان انجام دهند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه ورزش مازندران از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار است، افزود: بی‌توجهی به قوانین و مقررات می‌تواند پیامدهایی برای مجموعه ورزش و جوانان به همراه داشته باشد؛ از این رو نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد باشگاه‌ها ضروری است.

بریمانی خواستار قانونمند، شفاف و منسجم‌تر شدن فرآیند نظارت بر باشگاه‌های ورزشی شد و گفت: باید ضمن حمایت از باشگاه‌های فعال و دارای مجوز، با فعالیت مجموعه‌هایی که بدون رعایت ضوابط قانونی فعالیت می‌کنند نیز برخورد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توانمندسازی مدیران و مسئولان ورزشی تأکید کرد و افزود: رؤسای هیأت‌های ورزشی باید از دانش، تجربه و توان مدیریتی لازم برخوردار باشند تا بتوانند در مسیر توسعه رشته‌های ورزشی و ارتقای عملکرد هیأت‌ها گام بردارند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در پایان بر تقویت تعامل میان وزارت ورزش و جوانان، اداره کل و هیأت‌های ورزشی برای بهبود وضعیت باشگاه‌داری و توسعه ورزش حرفه‌ای در استان تأکید کرد.