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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

بن فرحان: اختلال در تنگه هرمز، بر کل اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد

بن فرحان: اختلال در تنگه هرمز، بر کل اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد

وزیر خارجه عربستان بدون محکوم کردن تنش‌آفرینی‌های آمریکا در منطقه، گفت که هرگونه اختلال در تنگه هرمز، پیامدهایی فراتر از منطقه خواهد داشت و بر کل اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی امروز یکشنبه در سخنانی در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی‌ نو بر غیرقابل‌خدشه بودن تمامیت ارضی ریاض تأکید کرد.

وزیر خارجه عربستان در ادامه بدون محکوم کردن تنش آفرینی های آمریکا در منطقه، بر اهمیت ثبات کشتیرانی در تنگه هرمز و سایر گذرگاه‌ های دریایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ثبات این آبراه‌ها ارتباط مستقیمی با امنیت انرژی و جریان تجارت بین‌المللی دارد، خاطرنشان کرد که هرگونه اختلالی در این زمینه، پیامدهایی فراتر از منطقه خواهد داشت و بر کل اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت.

فیصل بن‌فرحان همچنین تمایل کشورهای حوزه خلیج فارس را برای تقویت همکاری با طرف‌ های گوناگون، به منظور تضمین امنیت گذرگاه‌های دریایی و حفاظت از منافع حیاتی همگان، ابراز داشت.

این در حالیست که تنگه هرمز پیش از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و ناامن سازی منطقه باز بود و تردد در آن به صورت ایمنی ادامه داشت.

کد مطلب 6946222

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    نظرات

    • حسین شرافت IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
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      عجب تازه فهمیدی اجنوی نه هنوز نفهمیدی یکم دیگه صبر کن تا محاصره باب المندب هم تکمیل و کامل بشه انوقت تازه شاید بفهمی که اوضاع از چه قراره بیچاره شیرده بگذار امریکایی ها مطمئن شوند که دیگه ایران اجازه دوشیدن شماها را نخواهد داد و اگر شیری هم دوشیده میشود باید برای مردم منطقه دوغ و کره و ماست و ما به اذا تولید کند !؟ دیگه تمام شد ان. روزی که پشت نظامیان ایالات متحده مخفی میشدید چرا که خوده وحوش نظامیان امریکایی دنبال جای و کسانی هستند تا پشت انها مخفی شوند ؟

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