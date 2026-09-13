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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

فرماندار تنگستان: توسعه دلوار با استفاده از همه ظرفیت‌ها شتاب می‌گیرد

فرماندار تنگستان: توسعه دلوار با استفاده از همه ظرفیت‌ها شتاب می‌گیرد

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: توسعه دلوار با همدلی و استفاده از همه ظرفیت‌ها شتاب می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در نشست برخی از اعضای شورای اسلامی شهر دلوار با اشاره به ظرفیت‌ها و جایگاه این شهر ، بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل و پروژه‌های شهری و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات و تسریع در روند اجرای طرح‌ها تأکید کرد.

وی اظهار داشت: مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی باید با تعامل و همکاری، مسائل و مطالبات مردم را دنبال کنند و پروژه‌های اولویت‌دار شهر با جدیت بیشتری پیگیری شود.

فرماندار تنگستان: توسعه دلوار با استفاده از همه ظرفیت‌ها شتاب می‌گیرد


فرماندار تنگستان همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی میان شورای اسلامی شهر، شهرداری و دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: همکاری و تعامل مجموعه‌های مختلف می‌تواند روند رسیدگی به مسائل شهر دلوار را تسهیل کند و زمینه اجرای بهتر پروژه‌ها و خدمات‌رسانی مناسب‌تر به مردم را فراهم آورد.

در ادامه این نشست، موضوعات و پروژه‌های مختلف شهر دلوار مطرح و درباره نحوه پیگیری و رفع موانع موجود، بحث و تبادل نظر شد.

در این دیدار، اعضای شورای اسلامی شهر دلوار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود، مهم‌ترین مسائل و مطالبات شهروندان را مطرح کرده و درباره روند اجرای پروژه‌های مختلف در شهر با فرماندار تنگستان گفت‌وگو کردند.

کد مطلب 6946226

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