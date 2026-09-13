استفاده از ظرفیت کردستان برای میزبانی اردوهای تیم ملی والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین منظمی عصر یکشنبه در مجمع سالیانه هیأت والیبال کردستان اظهار کرد: والیبال کردستان برای حرکت در مسیر توسعه نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و منظم است و حمایت فدراسیون نیز بر اساس ارزیابی عملکرد و برنامه‌های ارائه‌شده انجام خواهد شد.

وی افزود: برای ارتقای والیبال باید از طومارنویسی فاصله گرفت و برنامه‌ها و عملکردها را به شکل دقیق ارزیابی کرد تا حمایت‌های مالی نیز بر مبنای همین ارزیابی‌ها به هیأت والیبال کردستان اختصاص یابد.

دبیرکل فدراسیون والیبال با اشاره به ظرفیت‌های کردستان در حوزه استعدادیابی گفت: این استان می‌تواند در جمع ۱۰ استان برتر کشور قرار گیرد که امکان میزبانی کمپ تیم‌های ملی در حوزه استعدادیابی را دارند.

منظمی ادامه داد: اعزام سه تیم والیبال زیر ۱۵ سال کردستان به مسابقات کشوری قزوین، نشان‌دهنده ظرفیت و استعدادهای موجود در این استان است و باید از این ظرفیت‌ها برای آینده والیبال کشور استفاده کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه رشته‌های والیبال ساحلی و برفی در کردستان خبر داد و گفت: در این زمینه با اداره‌کل ورزش و جوانان استان و شهرداری در حال رایزنی هستیم و در صورت واگذاری زمین مناسب و استاندارد، زمینه راه‌اندازی این رشته‌ها فراهم خواهد شد.

دبیرکل فدراسیون والیبال بیان کرد: در بخش والیبال ساحلی، در صورت تأمین ماسه مورد نیاز، فدراسیون تجهیزات لازم از جمله توپ و تور را تأمین می‌کند و در ادامه می‌توان میزبانی تورهای ملی و اردوهای تیم ملی را به کردستان واگذار کرد.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی کردستان اضافه کرد: این استان از مناطق سردسیر کشور است و زمستان‌های مناسبی دارد که همین ظرفیت می‌تواند زمینه توسعه والیبال برفی را نیز فراهم کند.

منظمی در ادامه بر ضرورت افزایش ورزشکاران سازمان‌یافته والیبال در کردستان تأکید کرد و گفت: هیأت استان باید برای افزایش این آمار برنامه داشته باشد و دوره‌های آموزشی داوری و مربیگری نیز به صورت تخصصی و تفکیک‌شده برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: با مشارکت شهرداری باید برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی والیبال خانوادگی نیز در دستور کار قرار گیرد تا این رشته ورزشی بیش از گذشته در میان خانواده‌ها توسعه پیدا کند.

دبیرکل فدراسیون والیبال، این رشته را ورزشی فرهنگی دانست و گفت: هیأت والیبال کردستان با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و اسپانسرها و همچنین امکانات بسیج ورزشکاران و آموزش و پرورش می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای حضور نمایندگان استان در سوپرلیگ بانوان و آقایان در سال آینده را فراهم کند.