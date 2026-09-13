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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

آمریکا: دور آتی مذاکرات لبنان و اسرائیل در رم برگزار خواهد شد

آمریکا: دور آتی مذاکرات لبنان و اسرائیل در رم برگزار خواهد شد

سفارت آمریکا در بیروت در بیانیه‌ای اعلام کرد: دور آتی مذاکرات لبنان و (رژیم) اسرائیل ماه اکتبر در رم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سفارت آمریکا در بیروت امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دیداری میان سفرای لبنان و (رژیم) اسرائیل در واشنگتن برای هفته آینده برنامه‌ ریزی شده است تا درباره اجرای چارچوب سه‌ جانبه گفتگو کنند.

در بیانیه صادره از سوی سفارت آمریکا در بیروت در این ارتباط آمده است: دور بعدی مذاکرات رسمی لبنان و اسرائیل در ماه اکتبر در رم برگزار خواهد شد.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود که به بهانه برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره در آمریکا، نشست بی حاصل میان لبنان و رژیم صهیونیستی در ماه جاری برگزار نمی شود.

کد مطلب 6946235

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