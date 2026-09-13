به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی عصر یکشنبه در مجمع عمومی سالانه هیئت والیبال کردستان با تأکید بر اینکه رسیدن به قهرمانی نیازمند برنامهریزی و استمرار است، اظهار کرد: نتیجهگیری در ورزش قهرمانی زمانبر است و آنچه اهمیت دارد، اجرای دقیق برنامههای منسجم و اصولی است.
وی افزود: هیأت والیبال کردستان در حوزه نظم و هماهنگی اقدامات خوبی انجام داده و برای تداوم این روند باید ارتقای دانش فنی مربیان و داوران مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت کردستان در بخش بانوان و آقایان، برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی با حضور استادان برجسته کشور و مربیان بینالمللی را یکی از مسیرهای توسعه والیبال استان عنوان کرد و گفت: حضور داوران کردستان در لیگ برتر نیز میتواند به ارتقای جایگاه والیبال استان کمک کند.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین بر ضرورت فعالیت جدی هیأتهای شهرستانی تأکید کرد و خواستار پیگیری مطالبات و جذب سهم اعتبارات ورزشی شهرستانها شد.
خاکی شناسایی استعدادها را از دیگر اولویتهای والیبال کردستان دانست و گفت: میتوان با فراخوانهای ساده و بدون هزینه، استعدادهای بلندقد و مستعد والیبال را در پارکهای سطح شهر شناسایی کرد.
وی همچنین میزبانی مسابقات ورزشی را فرصتی برای افزایش تجربه مربیان و ورزشکاران بومی دانست و اظهار کرد: حتی اگر در مراحل نخست با کمتجربگی و استرس همراه باشد، این تجربه میتواند زمینه ارتقای اعتمادبهنفس و توانمندی نیروهای بومی را فراهم کند.
خاکی در پایان تأکید کرد: موفقیت ورزشکار بدون نقشآفرینی مربی امکانپذیر نیست و مربیان والیبال استان باید برای ارتقای مدرک و دانش تخصصی خود تلاش کنند. هدف ادارهکل ورزش و جوانان نیز قرار گرفتن والیبال کردستان در تمام ردههای سنی در جمع ۶ تیم برتر کشور است که با توجه به ظرفیتهای موجود، دستیابی به آن امکانپذیر خواهد بود.
حضور استعدادهای کردستان در اردوهای تیم ملی
رئیس هیأت والیبال کردستان نیز با اشاره به روند استعدادیابی در این رشته اظهار کرد: در ردههای پایه پیشرفتهای خوبی حاصل شده و در حال حاضر ورزشکارانی از کردستان در اردوهای تیم ملی زیر ۱۷ و زیر ۱۹ سال حضور دارند.
امید مهتاب افزود: حضور آژوان نمازی در اردوی تیم ملی نیز نشاندهنده ظرفیتهای والیبال استان است و باید این استعدادها با برنامهریزی مناسب در مسیر حرفهای شدن هدایت شوند.
وی به رشد جایگاه مربیان کردستان نیز اشاره کرد و گفت: حامد مرادی در فدراسیون والیبال به عنوان دبیر اجرایی کمیته توسعه و گسترش فعالیت دارد و فردین کلوندی نیز به عنوان مربی تیم والیبال دانشآموزی کشور فعالیت کرده و این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده است.
رئیس هیأت والیبال کردستان همچنین درباره وضعیت تیمهای باشگاهی استان گفت: پس از کنارهگیری راهیاب ملل مریوان، با حمایت ادارهکل ورزش و جوانان کردستان تیم روژ میوه مریوان تشکیل شد و این تیم با حضور در لیگ دسته یک کشور توانست تا جمع هشت تیم برتر رقابتها صعود کند.
مهتاب تأمین هزینههای تیمداری و اعزام تیمها را از چالشهای اصلی هیأت والیبال کردستان عنوان کرد و گفت: اعزام یک تیم ۲۵ نفره به مسابقات، همراه با مجموعه عوامل، حداقل ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و تأمین این منابع مالی یکی از نیازهای جدی برای تداوم فعالیت تیمهای والیبال استان است.
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