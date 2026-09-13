به گزارش خبرنگار مهر، نشست ادبیات پایداری شامگاه یکشنبه در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان برگزار شد و در آن بر ضرورت استفاده از ظرفیت کتاب و ادبیات برای بازخوانی حماسه‌های رزمندگان و شهدای استان تأکید شد.

ضرورت روایت حماسه‌های کردستان برای نسل جوان

معاون هماهنگی سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در این نشست اظهار کرد: کردستان سرزمین مجاهدت‌های خاموش و مأوای فاتحان غرب است و رزمندگان این استان در مقاطع مختلف برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی و مقابله با جریان ضدانقلاب جانفشانی کرده‌اند.

سردار شعبانی افزود: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای فرهنگی و روایت‌های تحریف‌شده، نسل جوان را از پیشینه رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در کردستان دور کند و در چنین شرایطی، ادبیات و کتاب می‌توانند نقش مهمی در انتقال این واقعیت‌های تاریخی داشته باشند.

معاون هماهنگی سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: تلاش شده است با چاپ و انتشار آثاری با محوریت «فاتحان غرب»، زمینه آشنایی بیشتر جوانان با حماسه‌آفرینی رزمندگان و اتفاقات مهمی که در کردستان رقم خورده است، فراهم شود.

شعبانی با اشاره به جایگاه شهدای کردستان خاطرنشان کرد: شهدای بسیاری در این استان با نثار جان خود از کیان جمهوری اسلامی دفاع کردند و در کنار مردم، برای نجات کردستان از چنگال گروه‌های ضدانقلاب ایستادگی کردند.

وی برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ کتاب و مطالعه دانست و از عوامل اجرایی این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.

روایت هنری رشادت‌های «فاتحان غرب»

حجت‌الاسلام توکلی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: تاکنون چهار جلد کتاب با عنوان «فاتحان غرب» منتشر شده که هر جلد به یکی از شهرهای بزرگ کردستان اختصاص دارد.

وی افزود: در این آثار تلاش شده است رشادت‌ها، جانفشانی‌ها و نقش رزمندگان و پیشمرگان مسلمان در دفاع از مردم و مقابله با جریان ضدانقلاب، با زبان و شیوه‌ای هنری روایت شود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان تأکید کرد: استفاده از قالب‌های هنری در روایت تاریخ دفاع و مقاومت می‌تواند به ماندگاری این حماسه‌ها و انتقال بهتر آن به نسل‌های آینده کمک کند.