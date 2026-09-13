رازیانی: نمایشگاه کتاب فرصتی برای تقویت جریان فرهنگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی، شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان با حضور در بخشهای مختلف این رویداد فرهنگی، از نزدیک در جریان روند برگزاری نمایشگاه و فعالیت ناشران و غرفههای حاضر قرار گرفت.
وی در جریان این بازدید، برگزاری دهمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان را اقدامی ارزشمند در راستای توسعه و تقویت فعالیتهای فرهنگی استان عنوان کرد و اظهار داشت: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی مغتنم برای جامعه بهویژه نسل جوان و نوجوان است تا با تازهترین آثار و تولیدات حوزه کتاب و نشر آشنا شوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به جایگاه کتاب در رشد فکری و فرهنگی جامعه افزود: کتاب همواره یکی از مهمترین ابزارهای انتقال دانش، تجربه، اندیشه و فرهنگ از نسلی به نسل دیگر بوده است و هر اندازه زمینه دسترسی مردم به کتاب و منابع معتبر بیشتر فراهم شود، زمینه رشد و تعالی فرهنگی جامعه نیز تقویت خواهد شد.
ضرورت توجه بیشتر به فرهنگ مطالعه
حجتالاسلام رازیانی ادامه داد: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نباید صرفاً به برگزاری نمایشگاهها محدود شود، بلکه باید به عنوان یک جریان مستمر فرهنگی در جامعه دنبال شود.
وی با بیان اینکه خانوادهها، مدارس، دانشگاهها، مساجد، مراکز فرهنگی و مجموعههای فرهنگی و تبلیغی هر یک میتوانند در ترویج فرهنگ مطالعه نقشآفرین باشند، خاطرنشان کرد: ایجاد انس با کتاب از سنین پایین میتواند آثار ماندگاری بر شکلگیری شخصیت و آینده فکری و فرهنگی نسل جدید داشته باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به افزایش سطح آگاهی و بصیرت نیاز دارد و کتاب میتواند یکی از مهمترین ابزارها برای تحقق این هدف باشد.
نمایشگاه کتاب فرصتی برای ارتباط مردم با ناشران
رازیانی با اشاره به حضور ناشران و فعالان حوزه نشر در دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان، گفت: یکی از ویژگیهای مهم نمایشگاههای کتاب، ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم، نویسندگان، ناشران و فعالان فرهنگی است و این ارتباط میتواند به شناخت بهتر نیازهای مطالعاتی جامعه و حمایت از تولیدات فرهنگی کمک کند.
وی افزود: نمایشگاه کتاب علاوه بر اینکه محل عرضه آثار مختلف است، میتواند بستری برای گفتوگو، تبادل تجربه و معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان باشد و از این منظر برگزاری آن دارای اهمیت ویژهای است.
ضرورت حمایت از رویدادهای فرهنگی
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین بر ضرورت حمایت مجموعههای مختلف از برنامهها و رویدادهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: توسعه فرهنگی نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاهها و نهادهای مسئول است و نمیتوان انتظار داشت یک مجموعه به تنهایی بار سنگین فعالیتهای فرهنگی را بر دوش بکشد.
حجتالاسلام رازیانی بیان کرد: هر اندازه برای فرهنگ و بهویژه حوزه کتاب و مطالعه سرمایهگذاری شود، آثار و نتایج آن در بلندمدت در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه نمایان خواهد شد.
وی ادامه داد: برگزاری دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان نشان میدهد که ظرفیتهای خوبی در حوزه فرهنگی استان وجود دارد و باید از این ظرفیتها برای ایجاد یک جریان پایدار در حوزه کتاب و کتابخوانی استفاده کرد.
توجه به نسل جوان و نوجوان
حجتالاسلام رازیانی با تأکید بر اهمیت توجه به نسل جوان و نوجوان در برنامههای فرهنگی اظهار کرد: اگر قرار است فرهنگ مطالعه در جامعه نهادینه شود، باید برنامههای مرتبط با کتاب متناسب با نیاز، علایق و دغدغههای نسل جدید طراحی و اجرا شود.
وی افزود: حضور خانوادهها و جوانان در نمایشگاه کتاب و آشنایی آنان با آثار متنوع میتواند گامی مؤثر برای تقویت عادت مطالعه باشد و امیدواریم استقبال از این رویداد فرهنگی زمینهای برای استمرار ارتباط مردم با کتاب در طول سال باشد.
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