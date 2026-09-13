اجرای پویش «از فرش تا عرش» برای مفروش کردن رواق دارالعباده حرم شاهچراغ

به گزارش خبرنگار مهر، پویش «از فرش تا عرش» با هدف مشارکت خیران و نیکوکاران در تأمین فرش مورد نیاز رواق دارالعباده حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود.

در قالب این پویش، تأمین ۱۰۰ تخته فرش ۱۲ متری برای مفروش کردن این رواق در دستور کار قرار گرفته و از خیران و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) دعوت شده است با هر میزان کمک، در اجرای این طرح مشارکت کنند.

کمک‌های مردمی برای تأمین فرش‌های مورد نیاز رواق دارالعباده هزینه خواهد شد.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه مشارکت در این پویش می‌توانند به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) مراجعه نمایند.