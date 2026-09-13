۵۵ هکتار از مزارع شهرستان ایوان به کشت سیب زمینی اختصاص یافت

محسن خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر پایش مزارع سیب‌زمینی اظهار داشت: در حال حاضر ۵۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت سیب‌زمینی بذری اختصاص یافته است.

خادمی با اشاره به تنوع ارقام کشت‌شده در این اراضی تصریح کرد: ارقام کشت‌شده شامل «آگریا، جلی، پانامرا، ساگیتا، راشیدا، نورمن، فابولا، دوناتا، سیفرا، بانبا، کلومبا، کاملیا و رانومی» است که ترکیبی از ارقام زودرس و دیررس را شامل می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر این مزارع در مرحله ابتدای گلدهی قرار دارند و به‌منظور حفظ سلامت محصول و افزایش عملکرد در واحد سطح، پایش‌های مستمری توسط کارشناسان واحد حفظ نباتات و زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در حال اجراست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایوان در پایان خاطرنشان کرد: این بازدیدهای میدانی با هدف بررسی دقیق وضعیت مزارع از نظر تراکم علف‌های هرز، شناسایی زودهنگام آفات و بیماری‌های احتمالی و ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان انجام می‌گیرد تا بستری مناسب برای برداشت محصولی باکیفیت فراهم شود.