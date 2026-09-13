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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

سنددار کردن اراضی کشاورزی یکی از اولویت‌های مهم استان ایلام است

سنددار کردن اراضی کشاورزی یکی از اولویت‌های مهم استان ایلام است

ایلام - رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: سنددار کردن اراضی کشاورزی یکی از اولویت‌های مهم استان ایلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار سپهری عصر یکشنبه در دیدار مدیرکل ثبت اسناد استان با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی برای تحقق اهداف دستگاه قضایی اظهار کرد: برنامه‌های مشترکی میان دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک تدوین شده است که با اشراف همکاران بر این برنامه‌ها و در سایه همراهی، همدلی و همکاری متقابل، اجرایی خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی درباره اهمیت رعایت قانون افزود: متأسفانه هنوز در جامعه، اهمیت قانون و تبعات بی‌توجهی به آن به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است. برای تحقق امنیت قضایی و کاهش دغدغه‌های مردم، باید اقدامات عملیاتی و مؤثری برای هدایت جامعه به سمت قانون‌مداری و انجام امور در چارچوب قانون صورت گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام، سنددار کردن اراضی کشاورزی را یکی از اولویت‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: مستندسازی و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، اقدامی راهبردی است که اجرای کامل آن می‌تواند آثار مثبتی در حوزه اقتصادی و همچنین در کاهش مسائل و دعاوی قضایی به همراه داشته باشد.

سپهری با اشاره به بررسی و آسیب‌شناسی برخی پرونده‌های قضایی در شهرستان‌های مختلف استان، از جمله بدره، مهران و شیروان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به دادگستری، ریشه در فقدان اسناد رسمی و تثبیت نشدن مالکیت‌ها دارد. صدور سند رسمی برای املاک و اراضی کشاورزی می‌تواند ضمن کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها به محاکم، موجب افزایش آرامش، اطمینان و امنیت روانی مردم و کاهش دغدغه‌های دستگاه قضایی شود.

در این دیدار، کیوان نیازی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام، ضمن تبریک انتصاب و آرزوی موفقیت برای رئیس‌کل جدید دادگستری استان، بر آمادگی کامل مجموعه ثبت اسناد و املاک برای همکاری در اجرای برنامه‌های مشترک و طرح‌های تحولی، همچنین تثبیت و مستندسازی مالکیت‌ها در استان تأکید کرد.

کد مطلب 6946275

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