به گزارش خبرنگار مهر، جبار سپهری عصر یکشنبه در دیدار مدیرکل ثبت اسناد استان با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی برای تحقق اهداف دستگاه قضایی اظهار کرد: برنامه‌های مشترکی میان دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک تدوین شده است که با اشراف همکاران بر این برنامه‌ها و در سایه همراهی، همدلی و همکاری متقابل، اجرایی خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی درباره اهمیت رعایت قانون افزود: متأسفانه هنوز در جامعه، اهمیت قانون و تبعات بی‌توجهی به آن به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است. برای تحقق امنیت قضایی و کاهش دغدغه‌های مردم، باید اقدامات عملیاتی و مؤثری برای هدایت جامعه به سمت قانون‌مداری و انجام امور در چارچوب قانون صورت گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام، سنددار کردن اراضی کشاورزی را یکی از اولویت‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: مستندسازی و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، اقدامی راهبردی است که اجرای کامل آن می‌تواند آثار مثبتی در حوزه اقتصادی و همچنین در کاهش مسائل و دعاوی قضایی به همراه داشته باشد.

سپهری با اشاره به بررسی و آسیب‌شناسی برخی پرونده‌های قضایی در شهرستان‌های مختلف استان، از جمله بدره، مهران و شیروان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به دادگستری، ریشه در فقدان اسناد رسمی و تثبیت نشدن مالکیت‌ها دارد. صدور سند رسمی برای املاک و اراضی کشاورزی می‌تواند ضمن کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها به محاکم، موجب افزایش آرامش، اطمینان و امنیت روانی مردم و کاهش دغدغه‌های دستگاه قضایی شود.

در این دیدار، کیوان نیازی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام، ضمن تبریک انتصاب و آرزوی موفقیت برای رئیس‌کل جدید دادگستری استان، بر آمادگی کامل مجموعه ثبت اسناد و املاک برای همکاری در اجرای برنامه‌های مشترک و طرح‌های تحولی، همچنین تثبیت و مستندسازی مالکیت‌ها در استان تأکید کرد.