به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی علم‌الهدی شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم بیجار در میدان آیت‌الله فاضل گروسی اظهار کرد: حضور مردم در اجتماعات شبانه اهمیت زیادی دارد و این حضور را باید جلوه‌ای از یک حرکت مردمی و اجتماعی دانست.

وی با اشاره به جایگاه کرامت انسان در آموزه‌های دینی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم به کرامت انسان توجه ویژه‌ای داشته و پیامبران و انبیا الهی در بالاترین جایگاه کرامت قرار دارند و انسان نیز باید برای رسیدن به این جایگاه تلاش کند.

مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) بیجار یکی از راه‌های رسیدن به کرامت را دعا و درخواست از خداوند عنوان کرد و گفت: باید از خداوند بخواهیم ما را به کرامت انبیا و اولیای الهی نزدیک کند و در مسیر بندگی و تعالی انسانی قرار دهد.

وی ادامه داد: تکریم و توجه به یتیمان از دیگر راه‌های رسیدن به کرامت است و در آموزه‌های دینی سفارش‌های فراوانی نسبت به حمایت، محبت و تکریم یتیمان شده است.

حجت‌الاسلام علم‌الهدی عبادت خداوند را از دیگر عوامل رسیدن انسان به کرامت دانست و بیان کرد: انسان برای رسیدن به جایگاه واقعی خود باید بندگی خداوند را در زندگی مورد توجه قرار دهد و عبادت را تنها به عنوان یک عمل ظاهری نبیند، بلکه آن را مسیر رشد و تعالی خود قرار دهد.

وی با تأکید بر اهمیت نماز گفت: اقامه نماز نیز یکی از مهم‌ترین راه‌های تعالی انسان و رسیدن به کرامت است و توجه به نماز و برپایی آن باید در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) بیجار خاطرنشان کرد: مردم حاضر در این اجتماعات، مردمی هستند که برای بیان خواسته‌ها و مطالبات خود در کنار یکدیگر جمع شده‌اند و باید زبان تکریم و اخلاق را در جامعه تقویت کنیم و مطالبات خود را با حفظ حرمت و احترام دنبال کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در میان مردم گفت: حضور مسئولان در اجتماعات شبانه اهمیت زیادی دارد و مدیران و مسئولان باید در میان مردم و در خیابان حضور پیدا کنند، سخنان آنان را بشنوند و از نزدیک با مطالبات و دغدغه‌های جامعه آشنا شوند.

حجت‌الاسلام علم‌الهدی افزود: ارتباط مستقیم مسئولان با مردم می‌تواند به شناخت بهتر مسائل و تقویت اعتماد اجتماعی کمک کند و این حضور باید به یک فرهنگ مستمر در مدیریت شهرستان تبدیل شود.