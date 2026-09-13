تأکید بر رفع موانع صادرات در آستانه فصل صادرات کیوی در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه جلسه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان با حضور فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی استان، مدیرکل گمرک آستارا، معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری گیلان، مدیر پایانه مرزی آستارا، رئیس انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، روسای ادارات صمت و استاندارد و جمعی از تجار و بازرگانان فعال حوزه واردات و صادرات در بندر آستارا برگزار شد؛

نشستی که با محوریت کدینگ و شناسه‌دار کردن انبارها، مدیریت ترافیک کامیون‌های صادراتی و رفع موانع تجارت خارجی پیش از آغاز فصل صادرات کیوی شکل گرفت.

هیچ کالایی نباید در مرز آستارا متوقف شود

در این نشست، علی درمانی فرماندار آستارا با اشاره به آغاز فصل صادرات کیوی از یکم مهرماه تأکید کرد هیچ کالایی نباید در مرز آستارا متوقف شود و همه دستگاه‌ها موظف‌اند برای رفع مشکلات تجار و بازرگانان اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ۱۴ انبار سورتینگ و بسته‌بندی در آستارا فعال است، افزود: این انبارها باید در سامانه جامع کشوری انبارها به نام صاحب کالا ثبت و به دوربین‌های مداربسته مجهز شوند تا امکان پایش دقیق، جلوگیری از قاچاق، کنترل بارهای غیرمجاز و مبارزه با مواد مخدر فراهم شود.

درمانی همچنین بر ضرورت رفع موانع فعالیت تجار و تولیدکنندگان، تقویت زیرساخت‌های تجارت خارجی و حمایت از صادرکنندگان استان گیلان تأکید کرد و گفت: آستارا به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از مرزهای رسمی زمینی، دریایی و ریلی می‌تواند نقش محوری در توسعه صادرات و واردات کشور ایفا کند.

مطالبات تجار و بازرگانان در حوزه زیرساخت، گمرک و حمل‌ونقل

در ادامه جلسه، تجار و بازرگانان حاضر، مجموعه‌ای از مطالبات و دغدغه‌های خود را در حوزه تجارت خارجی مطرح کردند؛ مطالباتی که به دلیل نزدیکی به فصل صادرات کیوی، اهمیت و فوریت بیشتری یافته است.تجار ابتدا بر ضرورت احداث تیرپارک و ساماندهی ترافیک کامیون‌های صادراتی تأکید کردند؛ موضوعی که هر ساله با آغاز صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه کیوی، موجب ازدحام شدید در مسیرهای منتهی به مرز و نارضایتی شهروندان می‌شود. آنان خواستار برنامه‌ریزی فوری برای مدیریت این وضعیت پیش از شروع پیک ترافیک کامیون‌ها شدند.

در بخش دیگری از سخنان، فعالان اقتصادی رفع مشکلات صادرات در مرز آستارا و توسعه زیرساخت‌های گمرکی را از اولویت‌های اصلی دانستند و اعلام کردند نبود زیرساخت‌های کافی، روند صادرات را کند کرده و هزینه‌های تجاری را افزایش می‌دهد. آنان همچنین نسبت به اجاره کارت‌های بازرگانی هشدار دادند و خواستار برخورد جدی با این تخلف شدند.تجار و بازرگانان همچنین ایجاد شعبه تخصصی امور گمرکی و مالیاتی در دادگستری آستارا را ضروری دانستند؛ شعبه‌ای که بتواند به‌صورت تخصصی به اختلافات و پرونده‌های مرتبط با تجارت خارجی رسیدگی کند و از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده، کمبود انبارهای کافی در گمرک آستارا بود. فعالان اقتصادی با انتقاد از انحصاری شدن برخی فعالیت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا تأکید کردند این وضعیت موجب محدودیت رقابت و افزایش هزینه‌ها شده و باید اصلاح شود.تجار همچنین تجهیز گمرک آستارا به دستگاه ایکس‌ری سه‌بعدی را مطالبه کردند؛ تجهیزی که می‌تواند سرعت و دقت کنترل محموله‌ها را افزایش دهد و از ماندگاری طولانی بارها در مرز جلوگیری کند. آنان تأکید کردند ماندگاری بارها علاوه بر ایجاد هزینه‌های اضافی، موجب اختلال در روند صادرات و نارضایتی صادرکنندگان می‌شود.

در ادامه، فعالان اقتصادی توسعه پسکرانه پایانه مرزی آستارا را یکی از نیازهای اساسی دانستند و اعلام کردند نبود فضای کافی برای استقرار کامیون‌ها و انجام عملیات گمرکی، روند تجارت خارجی را با چالش مواجه کرده است. کمبود پارکینگ و نبود تیرپارک نیز از دیگر مشکلاتی بود که به گفته آنان، پیامدهای اجتماعی و نارضایتی شهروندان را در سطح شهر به همراه داشته است.

تأکید بر توسعه پسکرانه و معرفی آن به‌عنوان قلمرو گمرکی

نادر انصاریان مدیرکل گمرک آستارا نیز در این نشست با تأکید بر اینکه تسهیل صادرات همواره در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد گفت کمک به صادرکنندگان با رویکرد تسهیل و بدون تشریفات انجام می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه و تجهیز پسکرانه پایانه مرزی آستارا و ارائه کد گمرکی مستقل برای آن افزود این پسکرانه باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌عنوان یک قلمرو گمرکی معرفی و فعال شود.

انصاریان همچنین بر برخورد با متخلفان گمرکی و دارندگان کارت‌های اجاره‌ای تأکید کرد و گفت آستارا در منتهی‌الیه غرب گیلان و همسایگی با جمهوری آذربایجان، کانون ارتباط زمینی، دریایی و ریلی ایران با اوراسیاست و توجه کشورهای قفقاز و روسیه به این گذرگاه روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

وی احداث تیرپارک و پایانه صادراتی محصولات کشاورزی را از نیازهای اساسی این شهرستان دانست و خواستار شناسنامه‌دار شدن انبارهای سورتینگ، بسته‌بندی و سردخانه‌ها شد.