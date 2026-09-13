به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد نورمحمدی عصر یکشنبه در نشست شورای کتابخوانی شهرستان با تأکید بر اینکه توجه به فطرت انسانی مانع از سردرگمی جامعه میشود، اظهار داشت: متولیان حوزه فرهنگ باید به عمق روح جامعه توجه کنند و با لحاظ کردن ذائقه نسل جوان، از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران کتاب و کتابخوانی بهره بگیرند.
وی با اشاره به چالش پایین بودن سرانه مطالعه در کشور افزود: فرهنگ با کار دستوری و بخشنامهای ارتقا پیدا نمیکند؛ از آنجا که فرهنگ مسیر خود را پیدا میکند، وظیفه نهادهای متولی، هدایتگری صحیح در راستای منافع جامعه است.
رئیس انجمن کتابخانههای عمومی آبدانان در تبیین اهمیت مطالعه تصریح کرد: انسان با خواندن هر کتاب، زندگی نزیسته دیگران را تجربه کرده و ذهنی زیبا، خلاق و آرام پیدا میکند؛ در جوامع کتابخوان، انسانها از آرامش بیشتری برخوردارند چرا که ذهن آگاهِ کتابخوان هرگز به دیگران آسیب نمیرساند.
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