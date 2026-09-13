https://mehrnews.com/x3d46b ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ کد مطلب 6946297 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ شکوه حضور مردم خمین در یکصد و نود و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب خمین- در این ویدئو شکوه حضور مردم خمین در یکصد و نود و هفتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه میکنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6946297 کپی شد مطالب مرتبط یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید حضور با شکوه مردم دیار آفتاب در یکصد و نود و هشتمین شب بیعت با رهبری ۱۹۸ شب از اجتماع حماسی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری گذشت میدان داری مردم ارومیه در اجتماع شبانه در حمایت از نیروهای مسلح برچسبها خمین رهبر معظم انقلاب اسلامی تجمع مردمی
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