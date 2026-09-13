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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

شکوه حضور مردم خمین در یکصد و نود و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب

شکوه حضور مردم خمین در یکصد و نود و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب

خمین- در این ویدئو شکوه حضور مردم خمین در یکصد و نود و هفتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6946297

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