به گزارش خبرنگار مهر، ادعای مطرحشده در برخی کانالها و صفحات فضای مجازی مبنی بر حبس تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران در تونلهای منطقه علیالطاهر در جنوب لبنان صحت ندارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره نیروهای حاضر در دو تونلی که هدف عملیات و انفجار ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت، نیروهای مستقر در این دو تونل از رزمندگان حزبالله لبنان بودهاند و خبری از حبس نیروهای سپاه پاسداران در این تونلها مطرح نیست.
بر اساس همین اطلاعات، ۴۸ نیروی حزبالله در این دو تونل حضور داشتهاند که در جریان حملات رژیم صهیونیستی، ۸ نفر از رزمندگان حزبالله به شهادت رسیدهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز در روزهای اخیر از انهدام زیرساختهای زیرزمینی حزبالله در ارتفاعات علیالطاهر خبر داده و اعلام کرده است که برای تخریب دو مسیر زیرزمینی، بیش از یک هزار و ۱۰۰ تن مواد منفجره به کار گرفته است.
با این حال برخی رسانههای خارجی پیش از این مدعی حضور مشاوران نظامی ایرانی در این مجموعه شده بودند، ادعایی که با واقعیتهای موجود درباره نیروهای حاضر در دو تونل و همچنین گزارشهای مربوط به عملیات ارتش رژیم صهیونیستی همخوانی ندارد.
ادعای مطرحشده مبنی بر حبس تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران در تونلهای منطقه علیالطاهر در جنوب لبنان صحت ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، ادعای مطرحشده در برخی کانالها و صفحات فضای مجازی مبنی بر حبس تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران در تونلهای منطقه علیالطاهر در جنوب لبنان صحت ندارد.
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