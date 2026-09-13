محمد سعید سریری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه «ترخیص بر بالین بیمار» در بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آبادغرب خبر داد و اظهار کرد: این بیمارستان نخستین مرکز اجراکننده این برنامه در میان شهرستان‌های استان کرمانشاه است.

وی افزود: در این شیوه، فرآیند ترخیص بیمار در همان بخش بستری انجام می‌شود و بیمار یا همراه او برای انجام مراحل ترخیص نیازی به مراجعه به واحد ترخیص نخواهد داشت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام‌آبادغرب تصریح کرد: اجرای این فرآیند ضمن حذف رفت‌وآمدهای غیرضروری، زمان انتظار بیماران و همراهان را نیز کاهش می‌دهد و روند خروج بیمار از بیمارستان را تسهیل می‌کند.

سریری ادامه داد: یکی از نتایج اجرای «ترخیص بر بالین بیمار»، افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان است، زیرا مراحل مربوط به ترخیص در محل بستری و با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آموزش بیمار و خانواده او درباره نحوه مصرف داروها، مراقبت‌های لازم پس از ترخیص و علائم هشداردهنده نیز بخش مهمی از این فرآیند محسوب می‌شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام‌آبادغرب گفت: اجرای این برنامه را می‌توان گامی مؤثر در مسیر توسعه خدمات بیمارمحور دانست که با هدف ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و توجه بیشتر به نیازهای بیماران و خانواده‌های آنان انجام شده است.