حجت‌الاسلام مجتبی عرب‌سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: مردم باید در برابر سخنان، نقدها و مواضعی که در این تجمعات مطرح می‌شود، خود قضاوت کنند و ببینند آنچه گفته می‌شود تا چه اندازه با واقعیت و مواضع صحیح منطبق است.

وی افزود: رهبر انقلاب پیش از سفر مسئولان به سازمان ملل درباره موضوع مذاکره با آمریکا صراحتاً مواضع خود را بیان کردند و تأکید داشتند که مذاکره با دولت آمریکا در شرایط کنونی هیچ کمکی به منافع ملی کشور نمی‌کند.

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب تأکید کردند که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی نه‌تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه ضررهای بزرگی نیز می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته باشد.

عرب‌سعیدی تصریح کرد: باید به بیانات رهبر انقلاب با دقت توجه کنیم و سخنان ایشان را بارها بخوانیم و درباره آن تأمل کنیم، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بی‌توجهی به این هشدارها می‌تواند برای کشور هزینه‌زا باشد.

وی بیان کرد: مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی باید از اقتدار کشور، ایستادگی ملت ایران و خون شهدای مقاومت سخن بگویند و مراقب باشند که عزت و منافع ملی در جریان تعاملات سیاسی نادیده گرفته نشود.

رئیس دادگستری اردستان ادامه داد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله عفاف و حجاب است و نمی‌توان به بهانه حفظ انسجام اجتماعی از اصول و ارزش‌های دینی عبور کرد.

عرب‌سعیدی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول و احکام اسلامی شکل گرفته است و اگر از اصول خود عبور کنیم، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که ماهیت اسلامی نظام حفظ شود.

وی یادآور شد: همان‌گونه که در عرصه نظامی با تهدید مواجه هستیم، کشور در عرصه فرهنگی و اقتصادی نیز با جنگ و فشار روبه‌رو است و باید متناسب با این شرایط، آرایش و برنامه‌ریزی داشته باشیم.

رئیس دادگستری اردستان بیان کرد: از نیروهای انتظامی که پس از مطالبه عمومی مردم برای اجرای قانون و رسیدگی به مسائل مربوط به عفاف و حجاب تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنیم و انتظار داریم اجرای قانون با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: تجمعات شبانه مردم اردستان در ماه‌های اخیر از رویدادهای مهم اجتماعی کشور است و حضور در این تجمعات را باید یک مسئولیت و مطالبه عمومی دانست.

عرب‌سعیدی یادآور شد: همه افراد ممکن است شایستگی حضور یا انعکاس این حرکت مردمی را نداشته باشند، اما کسانی که همراه مردم نیستند، دست‌کم نباید در مسیر مطالبه‌گری آنان سنگ‌اندازی کنند.