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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۶

میدان داری مردم ارومیه در اجتماع شبانه در حمایت از نیروهای مسلح

میدان داری مردم ارومیه در اجتماع شبانه در حمایت از نیروهای مسلح

ارومیه - در ادامه اجتماع شبانه مردم ارومیه یکشنبه شب در حمایت از نیروهای مسلح، رهبری و انقلاب تجمع کردند.

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کد مطلب 6946336

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