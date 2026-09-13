https://mehrnews.com/x3d46Y ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۶ کد مطلب 6946336 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۶ میدان داری مردم ارومیه در اجتماع شبانه در حمایت از نیروهای مسلح ارومیه - در ادامه اجتماع شبانه مردم ارومیه یکشنبه شب در حمایت از نیروهای مسلح، رهبری و انقلاب تجمع کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6946336 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم یاسوج در صد و نود و هفتمین شب مقاومت حجت الاسلام کهنسال: جوانان سنگر اصلی مقابله با جنگ نرم دشمن هستند شکوه حضور مردم خمین در یکصد و نود و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۹۷ شب حضور پرشور؛ تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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