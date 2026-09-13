به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ تمام محمدحسین رجبی، شامگاه یکشنبه در جمع مردم و مسئولان شهرستان سنندج در اجتماع شبانه میدان آزادی این شهر با اشاره به تحولات اخیر و پیروزی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در شرایط کنونی همه در حال و هوای اقتدار و پیروزی قرار داریم و به لطف خداوند، نصرت وعده داده شده نصیب ملت ایران و جبهه مقاومت شده است.

وی افزود: امروز کارشناسان، سیاسیون، مسئولان و اندیشکده‌های مختلف بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی اخیر پیروز میدان بوده است و ما این پیروزی را مدیون خون شهدا و لطف خداوند متعال هستیم.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه پیروزی جمهوری اسلامی را می‌توان در سه سطح تاکتیکی، راهبردی و تمدنی بررسی کرد، گفت: در سطح تاکتیکی، آمار و ارقام و صحنه‌های جنگ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان بوده است.

رجبی ادامه داد: در سطح راهبردی نیز دشمن دیگر آن استیلای دروغین گذشته را در منطقه نخواهد داشت و بسیاری از دیواره‌های کاذبی که برای ایجاد امنیت برای دیگران ساخته شده بود، از بین رفته است.

وی با اشاره به بُعد تمدنی این پیروزی تصریح کرد: ایران امروز به عنوان کشوری با سابقه تمدنی و مردمانی با تاب‌آوری بالا در جهان می‌درخشد و مردم دنیا بیش از گذشته علاقه‌مند به شناخت سبک زندگی، فرهنگ، آداب و رسوم و مناسبات اجتماعی مردم ایران شده‌اند.

محاسبه غلط دشمن درباره مردم مناطق مرزی

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به نقشه دشمن برای ایجاد نفوذ از مرزهای کشور گفت: قرار بود آذربایجان غربی به عنوان یک معبر نفوذی برای ورود به داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد و زمینه فروپاشی جمهوری اسلامی فراهم شود، اما اتفاق بزرگی رخ داد که می‌توان از آن به عنوان یک معجزه یاد کرد.

رجبی افزود: دشمن در محاسبات خود به این موضوع توجه نکرده بود که مردم کرد می‌توانند هوشمندانه و در بهترین زمان، بهترین انتخاب را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد در مدت کوتاهی می‌تواند جمهوری اسلامی را با مشکل مواجه کند، اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، ایستادگی مردم و شکل‌گیری وحدتی گسترده در سراسر کشور است.

وحدت مردم، عامل شکست نقشه دشمن

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در تجمعات و برنامه‌های مختلف گفت: در شهرهای مختلف، مردم از زن و مرد، پیر و جوان و از اقوام و اقشار گوناگون در کنار یکدیگر حضور پیدا کردند و این حضور نشان داد محاسبات دشمن درباره مردم ایران کاملاً اشتباه بوده است.

رجبی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد تهدیدی که از بیرون متوجه کشور است با استقبال بخشی از جمعیت داخل مواجه خواهد شد، اما نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه مردم با صلابت پای جمهوری اسلامی ایران ایستادند و اقتدار خود را به دشمن نشان دادند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در وضعیت پیروزی قرار دارد، گفت: امروز در حال تثبیت این پیروزی هستیم، اما دشمن اقتدار جمهوری اسلامی ایران را برنمی‌تابد و زمانی که نتوانست در میدان با مردم، رزمندگان و اقوام ایرانی مقابله کند، از مسیر دیگری وارد شده است.

وی افزود: دشمن اکنون به دنبال تضعیف استحکام درونی کشور است؛ چراکه آنچه موجب قدرت و پیروزی ما شده، همین با هم بودن، انسجام، وحدت و تاب‌آوری مردم است.

رجبی تأکید کرد: امروز دشمن با تمام توان برای تضعیف این مبانی که موجب اقتدار جمهوری اسلامی شده، وارد میدان شده است و ما باید با همان رمز و راز پیروزی، یعنی وحدت، انسجام و تاب‌آوری، در برابر دشمن ایستادگی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در این روزها هر فرد یا مسئولی که سخنی خارج از چارچوب اتحاد و انسجام مردم مطرح کند، بدون تردید در مسیر منافع جمهوری اسلامی ایران حرکت نمی‌کند و چنین صداهایی مورد نیاز جامعه متحد ایران نیست.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی همچنین بر ضرورت همراهی مسئولان، رسانه‌ها و جراید برای تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.