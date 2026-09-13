https://mehrnews.com/x3d47p ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ کد مطلب 6946356 استانها زنجان استانها زنجان ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ صد و نود و هفتمین شب تجمعات زنجانیها در بیعت با رهبر انقلاب زنجان- در این ویدئو حضور با شکوه زنجانیها در صد و نود و هفتمین شب از شبهای حمایت از وطن را مشاهده میکنید. دریافت 43 MB کد مطلب 6946356 کپی شد مطالب مرتبط آزادشهر؛ شب دیگری با حضور مردم روایت شبانه گالیکش از حضور و همدلی مردم حضور مردم گرگان در امتداد شبهای همبستگی برچسبها شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تجمعات مردمی اجتماع مردمی
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