به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حالی که تلاش‌ها برای سازماندهی مجدد استقرار نظامی در مرزهای جنوبی لبنان ادامه دارد، کابینه رژیم اسرائیل در حال بررسی ترتیبات میدانی جدید در منطقه علی الطاهر است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد که مذاکراتی میان ارتش و مقامات سیاسی این رژیم برای تعیین وضعیت دقیق استقرار نیروها در جنوب لبنان در جریان است.

در همین راستا، «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، با اعلام اینکه ارتفاعات علی الطاهر بخشی از «خط زرد» و منطقه امنیتی این رژیم محسوب می‌شود، تاکید کرد که اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب‌الله از این منطقه، هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا جابه‌جایی نیروهای خود را انجام نخواهد داد.

کاتس با تهدید نسبت به هرگونه تلاش برای بازگشت به این ارتفاعات، اعلام کرد که ارتش این رژیم برای مقابله با هرگونه فعالیت حزب‌الله در این منطقه آماده است و هر فردی که به این محدوده نزدیک شود، هدف قرار خواهد گرفت.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که منجر به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از لبنانی‌ها و آوارگی بیش از یک میلیون نفر شده است. اگرچه ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» با هدف پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله امضا شد، اما این توافق با انتقادات جدی روبرو شده است؛ منتقدان بر ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست از خاک لبنان تاکید دارند.