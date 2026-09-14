به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیائی در نشست نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی استان، با اشاره به اهمیت این طرح در تحقق عدالت آموزشی اظهار کرد: گلستان برای تأمین منابع مورد نیاز پروژههای مدرسهسازی، از تمامی ظرفیتهای قانونی و منابع مالی موجود استفاده خواهد کرد تا موانع پیشروی تکمیل طرحها برطرف شود.
وی افزود: تسریع در روند اجرای پروژههای آموزشی نیازمند تغییر رویکرد در شیوه تأمین منابع و اجرای طرحهاست و باید از ظرفیتهای جدید برای افزایش سرعت ساخت و بهرهبرداری از فضاهای آموزشی استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای پروژههای جدید بیان کرد: طرحهای آموزشی جدید در استان باید با بهرهگیری از روشهای نوین تأمین مالی نهضت، پس از بررسی و اعتبارسنجی لازم وارد مرحله اجرا شوند.
مهیائی ادامه داد: استفاده از شیوههای جدید تأمین مالی میتواند به پویایی بیشتر پروژههای مدرسهسازی و کاهش زمان اجرای آنها کمک کند و زمینه را برای بهرهبرداری سریعتر از فضاهای آموزشی مورد نیاز دانشآموزان فراهم سازد.
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