به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیائی در نشست نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی استان، با اشاره به اهمیت این طرح در تحقق عدالت آموزشی اظهار کرد: گلستان برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های مدرسه‌سازی، از تمامی ظرفیت‌های قانونی و منابع مالی موجود استفاده خواهد کرد تا موانع پیش‌روی تکمیل طرح‌ها برطرف شود.

وی افزود: تسریع در روند اجرای پروژه‌های آموزشی نیازمند تغییر رویکرد در شیوه تأمین منابع و اجرای طرح‌هاست و باید از ظرفیت‌های جدید برای افزایش سرعت ساخت و بهره‌برداری از فضاهای آموزشی استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای پروژه‌های جدید بیان کرد: طرح‌های آموزشی جدید در استان باید با بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی نهضت، پس از بررسی و اعتبارسنجی لازم وارد مرحله اجرا شوند.

مهیائی ادامه داد: استفاده از شیوه‌های جدید تأمین مالی می‌تواند به پویایی بیشتر پروژه‌های مدرسه‌سازی و کاهش زمان اجرای آنها کمک کند و زمینه را برای بهره‌برداری سریع‌تر از فضاهای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان فراهم سازد.