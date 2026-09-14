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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۴۴

تأمین مالی نوین، نسخه گلستان برای شتاب‌بخشی به مدرسه‌سازی

تأمین مالی نوین، نسخه گلستان برای شتاب‌بخشی به مدرسه‌سازی

گرگان-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: پروژه‌های جدید آموزشی باید با بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی اجرا شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیائی در نشست نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی استان، با اشاره به اهمیت این طرح در تحقق عدالت آموزشی اظهار کرد: گلستان برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های مدرسه‌سازی، از تمامی ظرفیت‌های قانونی و منابع مالی موجود استفاده خواهد کرد تا موانع پیش‌روی تکمیل طرح‌ها برطرف شود.

وی افزود: تسریع در روند اجرای پروژه‌های آموزشی نیازمند تغییر رویکرد در شیوه تأمین منابع و اجرای طرح‌هاست و باید از ظرفیت‌های جدید برای افزایش سرعت ساخت و بهره‌برداری از فضاهای آموزشی استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای پروژه‌های جدید بیان کرد: طرح‌های آموزشی جدید در استان باید با بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی نهضت، پس از بررسی و اعتبارسنجی لازم وارد مرحله اجرا شوند.

مهیائی ادامه داد: استفاده از شیوه‌های جدید تأمین مالی می‌تواند به پویایی بیشتر پروژه‌های مدرسه‌سازی و کاهش زمان اجرای آنها کمک کند و زمینه را برای بهره‌برداری سریع‌تر از فضاهای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان فراهم سازد.

کد مطلب 6946371

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