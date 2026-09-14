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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۰۲

اجرای پروژه‌های بهزیستی در همه شهرهای خراسان جنوبی با مشارکت خیران

اجرای پروژه‌های بهزیستی در همه شهرهای خراسان جنوبی با مشارکت خیران

بیرجند- مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بر اجرای پروژه‌های بهزیستی در همه شهرهای استان با استفاده از ظرفیت خیران و مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گازرانی یکشنبه شب در آیین تشکیل شعبه استانی جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت خراسان جنوبی که با حضور فرمانداران برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته در حوزه مشارکت‌های مردمی، علاوه بر تحقق برش‌های تعیین‌شده، با کمک خیران به نتایجی فراتر از پیش‌بینی‌ها دست یافتیم.

وی افزود: با مساعدت خیران و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی باید تلاش کنیم حداقل یک پروژه در هر یک از شهرهای خراسان جنوبی اجرا شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون با کمک خیران استان اقدامات مؤثر و ارزشمندی در حوزه‌های مختلف انجام شده است و می‌توان با تقویت این مشارکت‌ها، زمینه اجرای پروژه‌های بیشتری را در شهرستان‌ها فراهم کرد.

کد مطلب 6946387

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