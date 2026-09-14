به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گازرانی یکشنبه شب در آیین تشکیل شعبه استانی جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت خراسان جنوبی که با حضور فرمانداران برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته در حوزه مشارکت‌های مردمی، علاوه بر تحقق برش‌های تعیین‌شده، با کمک خیران به نتایجی فراتر از پیش‌بینی‌ها دست یافتیم.

وی افزود: با مساعدت خیران و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی باید تلاش کنیم حداقل یک پروژه در هر یک از شهرهای خراسان جنوبی اجرا شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون با کمک خیران استان اقدامات مؤثر و ارزشمندی در حوزه‌های مختلف انجام شده است و می‌توان با تقویت این مشارکت‌ها، زمینه اجرای پروژه‌های بیشتری را در شهرستان‌ها فراهم کرد.