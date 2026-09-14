حسن شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار خود با معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، با هدف تشریح وضعیت مسکن جامعه هدف استان، اظهار کرد: در خراسان جنوبی، همه مددجویان واجد شرایط مسکن، زمین مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند و تاکنون یک‌هزار و ۳۷۳ قطعه زمین به صورت ویلایی در اختیار جامعه هدف قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر ۷۷۰ واحد مسکونی در استان در حال ساخت است که از این تعداد، ۴۵۳ واحد در مراحل پایانی سفت‌کاری و نازک‌کاری قرار دارند و برای تکمیل و بهره‌برداری، نیازمند تأمین اعتبار بلاعوض هستند.

شرفی بیان کرد: در جلسه شورای اداری استان، موضوع تکمیل این واحدها مورد توجه ویژه رئیس سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت و قول قطعی برای تأمین اعتبار بلاعوض مورد نیاز ۴۵۳ واحد مسکونی داده شد.

معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی خراسان جنوبی گفت: بر اساس این قول، پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار بلاعوض برای تکمیل این واحدها به استان اختصاص یابد؛ اعتباری که در صورت تحقق، در یک سال اخیر در نوع خود برای حوزه مسکن جامعه هدف استان خراسان جنوبی کم‌سابقه خواهد بود.

شرفی تأکید کرد: با اختصاص این اعتبار، بخش قابل توجهی از واحدهای در حال ساخت جامعه هدف که در مراحل پایانی عملیات ساختمانی قرار دارند، می‌توانند تکمیل شده و خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی پس از سال‌ها انتظار، صاحب خانه شوند.

گفتنی است؛ در خراسان جنوبی زمین برای همه افراد واجد شرایط جامعه هدف فراهم شده است و اکنون با حمایت رئیس سازمان بهزیستی کشور، گام نهایی برای تبدیل این زمین‌ها به خانه و پایان انتظار ۴۵۳ خانواده برداشته می‌شود.