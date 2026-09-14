به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نضال ابوزید کارشناس امور نظامی تاکید کرد که ایران از ابزارهای مختلفی مانند موشک ها، پرتابه های زمین به دریا، قایق های تندرو و مین ها برای انجام عملیات علیه اهداف متخاصم در تنگه هرمز استفاده می کند.

وی اضافه کرد که این کشور از نقطه قوت جغرافیایی خود و نفوذ در تنگه هرمز بهره می گیرد و به این موضوع به عنوان یک اهرم نظامی و راهبردی نگاه می کند که دست برتر را به تهران می دهد.

ابوزید بیان کرد: ایران به دنبال گسترش نفوذ خود در تنگه هرمز به عنوان یک منطقه حیاتی است و واکنش این کشور در مرحله آتی علیه قایق های تندرو طرف آمریکایی و همچنین زیردریایی های بدون سرنشین خواهد بود.

وی گفت: ایران پیش از این نیز تجربه هدف قرار دادن زیردریایی های آمریکایی را داشته است.