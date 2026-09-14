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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۶

کارشناس امور نظامی: ایران از موقعیت جغرافیایی خود در جنگ بهره می‌گیرد

کارشناس امور نظامی: ایران از موقعیت جغرافیایی خود در جنگ بهره می‌گیرد

یک کارشناس امور نظامی به عملیات های ایران علیه اهداف متخاصم در تنگه هرمز اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نضال ابوزید کارشناس امور نظامی تاکید کرد که ایران از ابزارهای مختلفی مانند موشک ها، پرتابه های زمین به دریا، قایق های تندرو و مین ها برای انجام عملیات علیه اهداف متخاصم در تنگه هرمز استفاده می کند.

وی اضافه کرد که این کشور از نقطه قوت جغرافیایی خود و نفوذ در تنگه هرمز بهره می گیرد و به این موضوع به عنوان یک اهرم نظامی و راهبردی نگاه می کند که دست برتر را به تهران می دهد.

ابوزید بیان کرد: ایران به دنبال گسترش نفوذ خود در تنگه هرمز به عنوان یک منطقه حیاتی است و واکنش این کشور در مرحله آتی علیه قایق های تندرو طرف آمریکایی و همچنین زیردریایی های بدون سرنشین خواهد بود.

وی گفت: ایران پیش از این نیز تجربه هدف قرار دادن زیردریایی های آمریکایی را داشته است.

کد مطلب 6946401

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    نظرات

    • ناهید IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
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      بالاخره جاده ابریشم از ابتدا جاده امن بوده و ایران جزیی از جاده ابریشم بوده است

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