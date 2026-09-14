استان سمنان مکلف به کاهش ۲۵ درصدی مصرف انرژی نسبت به سال گذشته شد

فرج‌الله ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های ویژه در استان برای مدیریت مصرف و کاهش ناترازی در حوزه حامل‌های انرژی خبر داد و گفت: حمایت از بخش تولید همزمان با مدیریت مصرف انرژی دنبال می‌شود.

وی، با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در استان سمنان، اظهار کرد: استان مکلف شده است شرایط لازم برای کاهش ۲۵ درصدی مصرف انرژی نسبت به سال گذشته را فراهم کند.

وی افزود: تحقق این هدف نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها، اعم از دولتی، غیردولتی، خدماتی و بخش خصوصی است و مشارکت این مجموعه‌ها می‌تواند به عبور از شرایط ناترازی انرژی کمک کند.

معاون عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف انرژی نباید رویکردی مقطعی داشته باشد، بیان کرد: مدیریت مصرف باید به یک فرهنگ بلندمدت در جامعه تبدیل شود و در این مسیر، اصلاح الگوی مصرف ضرورت دارد.

ایلیات با اشاره به نقش شهرداری‌ها در مدیریت مصرف انرژی، گفت: شهرداری‌ها به دلیل مدیریت معابر و پارک‌های سطح شهرها، نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارند و از تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان درخواست شده است در این زمینه همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

وی همچنین از تدوین طرح‌های مرتبط با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف حامل‌های انرژی در استان سمنان خبر داد و افزود: این طرح‌ها با هدف مدیریت مصرف، کاهش ناترازی انرژی و در عین حال حمایت از تولید در دست تدوین قرار دارند.