به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و وضعیت موزه شاه نعمتالله ولی، با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و ابنیه تاریخی، حفظ میراث فرهنگی را یک مسئولیت بیننسلی و تکلیفی مهم برای دستگاههای متولی دانست و بر ضرورت شناسایی و رفع نواقص موجود در موزه شاه نعمتالله ولی تأکید کرد.
وی افزود: آنچه از گذشته به ما رسیده، صرفاً یک بنای تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت و شناسنامه فرهنگی این سرزمین و امانتی است که امروز در اختیار ما قرار گرفته تا آن را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
مهدی بخشی، ادامه داد: باید میراثی را که از گذشتگان تحویل گرفتهایم، همانگونه و حتی بهتر از گذشته به آیندگان بسپاریم و بهگونهای عمل کنیم که نام نیکی از دوره مسئولیت ما باقی بماند و آیندگان قضاوت شایستهای نسبت به عملکرد امروز ما داشته باشند.
دادستان کرمان با اشاره به اینکه مسئولیتهای مدیریتی و اجرایی، فرصتی موقت برای خدمت و انجام تکلیف است، تصریح کرد: در ایامی که متولی یک امر هستیم و تکلیفی را بر عهده داریم، نباید با کمکاری، غفلت یا ترک فعل، زمینه آسیب به سرمایههای تاریخی و فرهنگی کشور را فراهم کنیم.
بخشی، ادامه داد: میراث فرهنگی، هویت ملی و تاریخی این سرزمین است و صیانت از آن نیازمند نظارت مستمر، مسئولیتپذیری و اقدام بهموقع دستگاههای متولی است.
وی بر ضرورت افزایش نظارتها بر وضعیت آثار و ابنیه تاریخی تأکید کرد و گفت: دستگاههای متولی باید با نگاه پیشگیرانه، پیش از آنکه آسیب یا نقص موجود به یک مسئله جدی و غیرقابل جبران تبدیل شود، نسبت به شناسایی و رفع آن اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، میراث فرهنگی را امانتی عمومی و متعلق به نسلهای گذشته، حال و آینده دانست و افزود: حفظ این آثار نباید صرفاً به نگهداری وضع موجود محدود شود، بلکه باید برای ارتقای وضعیت، بهسازی، رفع نواقص و فراهم کردن شرایط مناسب برای ماندگاری آنها برنامهریزی و اقدام شود.
بخشی، با تأکید بر ضرورت صیانت از میراث فرهنگی و حقوق عامه، از تشکیل پرونده حقوق عامه در خصوص وضعیت موزه شاه نعمتالله ولی خبر داد و گفت: نواقص و کاستیهای موجود باید ظرف یک ماه آینده بهصورت دقیق شناسایی و احصا شود و موارد فوری و دارای اولویت، بدون انتظار برای دریافت دستور مجدد، در چارچوب وظایف قانونی دستگاههای متولی، در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای رفع آنها آغاز شود.
وی همچنین بر ضرورت ثبت و ساماندهی کامل اموال و آثار موجود در موزه در سامانه «جام» تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف و ثبت دقیق اموال و آثار بهمنظور صیانت، حفاظت و جلوگیری از تضییع یا مفقودی آنها شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خاطرنشان کرد: انتظار میرود پس از شناسایی نواقص، موضوع در چارچوب وظایف و تکالیف قانونی هر یک از دستگاههای مسئول پیگیری شود و اقدامات انجامشده نیز مورد نظارت قرار گیرد تا مسائل صرفاً در مرحله شناسایی و مکاتبه باقی نماند.
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