مرمت و بازگشایی پل محور رودان ـ بندرعباس پس از تخریب در حمله دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست اظهار کرد: پل واقع در محدوده روستای سرزه در محور اصلی رودان ـ بندرعباس که در پی حمله هوایی دشمن دچار تخریب شده بود، پس از انجام عملیات بازسازی و تعمیرات لازم، مرمت و مجدداً برای تردد وسایل نقلیه قابل استفاده شده است.

وی افزود: با پایان عملیات مرمت، تردد در این محور برقرار بوده و رانندگان می‌توانند با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه‌های عوامل پلیس راه، در این مسیر تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان با تأکید بر اهمیت ایمنی کاربران جاده‌ای خاطرنشان کرد: پلیس راه استان ضمن رصد مستمر وضعیت محورهای مواصلاتی، در کنار دستگاه‌های متولی برای تأمین ایمنی و تسهیل تردد شهروندان و مسافران تلاش می‌کند