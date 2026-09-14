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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۰

مرمت و بازگشایی پل محور رودان ـ بندرعباس پس از تخریب در حمله دشمن

مرمت و بازگشایی پل محور رودان ـ بندرعباس پس از تخریب در حمله دشمن

رودان- رئیس پلیس راه استان هرمزگان از اتمام عملیات بازسازی و تعمیر پل واقع در محدوده روستای سرزه در محور اصلی رودان ـ بندرعباس و بازگشت این مسیر به شرایط عادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست اظهار کرد: پل واقع در محدوده روستای سرزه در محور اصلی رودان ـ بندرعباس که در پی حمله هوایی دشمن دچار تخریب شده بود، پس از انجام عملیات بازسازی و تعمیرات لازم، مرمت و مجدداً برای تردد وسایل نقلیه قابل استفاده شده است.

وی افزود: با پایان عملیات مرمت، تردد در این محور برقرار بوده و رانندگان می‌توانند با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه‌های عوامل پلیس راه، در این مسیر تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان با تأکید بر اهمیت ایمنی کاربران جاده‌ای خاطرنشان کرد: پلیس راه استان ضمن رصد مستمر وضعیت محورهای مواصلاتی، در کنار دستگاه‌های متولی برای تأمین ایمنی و تسهیل تردد شهروندان و مسافران تلاش می‌کند

کد مطلب 6946419

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