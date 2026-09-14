خبرگزاری مهر، گروه استانها: انتشار اخبار مربوط به پیروزیهای جبهه مقاومت، بهویژه انصارالله یمن، و تحولات مرتبط با بابالمندب، با واکنش گسترده مردم استان سمنان همراه شده است.
مردم استان سمنان در نزدیک به ۲۰۰ شب حضور در اجتماعات «اقتدار و صلابت»، با سر دادن شعارهایی حمایت خود را از جبهه مقاومت و پیروزیهای آن اعلام کردهاند و با در دست داشتن پلاکاردهایی، به تحولات اخیر واکنش نشان دادهاند.
«انصارالله پیروز است»، «در راه فتح قله از خستگی به دوریم» و «ای رهبر آزاده، آمادهایم آماده» از جمله شعارهایی است که در این اجتماعات سر داده شده و نشاندهنده حمایت حاضران از جبهه مقاومت و تأکید آنان بر ادامه مسیر مقاومت است.
واکنش چهرههای سیاسی و مذهبی
مسئولان و چهرههای سیاسی، مذهبی و فرهنگی استان سمنان نیز طی روزهای اخیر نسبت به تحولات جبهه مقاومت و پیروزیهای انصارالله یمن واکنش نشان دادهاند.
حجتالاسلام مرتضی مطیعی، نماینده ولیفقیه در استان سمنان، حمایت از جبهه مقاومت را یک رسالت دانست و با اشاره به دستاوردهای این جبهه، بهویژه انصارالله یمن، اظهار کرد: روایت این پیروزیها، روایت فتح است و این موفقیتها مقدمهای برای فتحالفتوح اصلی خواهد بود.
حجتالاسلام عباس اینانلوفر، مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون، نیز که برای سخنرانی در اجتماع «شبهای اقتدار» به سمنان سفر کرده بود، در گفتوگو با خبرنگار مهر، پیروزیهای انصارالله یمن را یک فتح بزرگ دانست و گفت: جبهه مقاومت خود را برای پیروزی نهایی آماده میکند.
وی با قدردانی از مردم کشور و استان سمنان برای حضور در میدان حمایت از جبهه مقاومت، افزود: این پیروزیها موجب تقویت جایگاه جبهه مقاومت در آبراههای منطقه، از جمله بابالمندب و تنگه هرمز، شده و دشمن را با چالش مواجه کرده است.
مردم سمنان؛ نزدیک به ۲۰۰ شب در میدان
مردم متدین استان سمنان نزدیک به ۲۰۰ شب است که در اجتماعات «اقتدار و صلابت» حضور دارند؛ اجتماعاتی که به گفته حاضران، تا زمانی که نیاز به حضور و همراهی آنان باشد، ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام سیدجواد حسینی، مبلغ دینی و مذهبی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکلگیری موجی از شور و نشاط در اجتماعات مردم استان سمنان پس از انتشار اخبار پیروزیهای جبهه مقاومت، اظهار کرد: شاهد هستیم که مردم از صمیم قلب خرسند، قدرشناس و شاکر خداوند هستند.
وی با بیان اینکه مردم اهمیت این پیروزیها را به خوبی درک میکنند، افزود: پیروزیهای انصارالله یمن در بابالمندب و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، از نگاه مردم نشاندهنده قدرت جبهه مقاومت در منطقه است.
حسینی ادامه داد: مردم این پیروزیها را مقدمهای برای پیروزی نهایی میدانند و باور دارند که پیروزی بر جبهه باطل، سنت الهی است و اعتقاد به آن در میان متدینان ریشه دارد.
دشمن در حضیض قرار دارد
حمید حیدری، از چهرههای فرهنگی حاضر در اجتماعات «اقتدار و صلابت» استان سمنان، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات اخیر اظهار کرد: امروز دشمن در حضیض خود قرار دارد و مردم معتقدند ناکامیهای پیدرپی، دشمن را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه اخبار پیروزیهای انصارالله یمن موجی از خوشحالی را در میان مردم سمنان ایجاد کرده است، افزود: این پیروزیها ما را به قله نهایی که رهبر شهیدمان وعده دادهاند، نزدیکتر کرده است.
حیدری با بیان اینکه مردم پیروزی نهایی را دور نمیبینند، گفت: به حمدالله پیروزیهای جبهه مقاومت در حال گسترش است و مردم امیدوارند این روند به شکست جبهه مقابل و خروج دشمن از منطقه منجر شود.
جبهه مقاومت روحیه گرفت
زهرا یاراحمدی، یکی از معلمان حاضر در این اجتماعات، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد انصارالله یمن اظهار کرد: کاری که انصارالله یمن انجام داد، بسیار مهم بود. همه ما به پیروزی ایمان داریم، اما شاید تصور نمیکردیم انصارالله با این سرعت بتواند چنین موفقیتهایی به دست آورد.
وی افزود: این تحولات در شرایطی رخ داده که تنگه هرمز نیز از اهمیت و جایگاه راهبردی برخوردار است و به اعتقاد ما میتواند فشار بیشتری بر آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها وارد کند.
یاراحمدی با انتقاد از عملکرد برخی کشورهای عربی، گفت: برخی کشورهای عربی در کنار جبهه مقابل قرار گرفتند و در نهایت هزینههای این تقابل را نیز متحمل شدند.
یکی از بانوان بسیجی شاهرود، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مردم قدردان مجاهدتهای جبهه مقاومت هستند، اظهار کرد: پیروزیهای جبهه مقاومت موجب شادی مردم میشود و ما امیدواریم بهزودی خبر پیروزی نهایی را بشنویم.
انصارالله کمر دشمن را شکست
حاج سیدعلیرضا موسوی، فعال مذهبی و از پیرغلامان اهلبیت(ع)، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیروزیهای جبهه مقاومت قابل پیشبینی بود، اظهار کرد: این پیروزیها مقدمهای برای پیروزی نهایی است که مردم در انتظار آن هستند.
وی افزود: به همین دلیل است که وقتی اخبار پیروزیها و موفقیتهای جبهه مقاومت به گوش مردم میرسد، شور و هیجان زیادی در اجتماعات «اقتدار و صلابت» ایجاد میشود.
موسوی که به همراه خانواده خود در این اجتماعات حضور مییابد، ادامه داد: مردم با بصیرتی که دارند، تنها به شرایط امروز نگاه نمیکنند، بلکه این پیروزیها را مقدمهای برای پیروزی نهایی و در نهایت ظهور امام زمان(عج) میدانند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی سران کشورهای عربی، گفت: شکستی که عربستان از انصارالله متحمل شد، نشان میدهد ایستادن در کنار دشمنان مسلمانان چه هزینههایی میتواند به دنبال داشته باشد.
شالوده دشمن پاشیده شده است
حجتالاسلام جلیل شریفینیا، امام جمعه سابق آرادان و امام جمعه کنونی ایوانکی، نیز در سخنانی کوتاه با گرامیداشت پیروزی اخیر انصارالله اظهار کرد: انصارالله یمن با دست خالی و با ایمان، اتکال و باور به سنتهای الهی، کاری بزرگ انجام داد.
وی با بیان اینکه انصارالله یمن نشان داد ایمان و باور میتواند بر سلاح و دلارهای نفتی غلبه کند، افزود: پیروزی سریع و قاطع انصارالله یمن نشاندهنده تضعیف و فروپاشی شالوده دشمن است.
واکنشها به پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت در استان سمنان همچنان ادامه دارد و مردم با حضور در اجتماعات «اقتدار و صلابت»، حمایت خود را از مقاومت اعلام میکنند؛ مردمی که این تحولات را نشانهای از نزدیک شدن به پیروزی نهایی میدانند و بر استمرار مقاومت، صبر و ایستادگی تأکید دارند.
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