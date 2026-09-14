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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۶

رئیس شورای شهر بوشهر: حضور مردم در میدان ضامن عبور از فتنه‌ها است

رئیس شورای شهر بوشهر: حضور مردم در میدان ضامن عبور از فتنه‌ها است

بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: حضور و نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، یکی از عوامل اصلی خنثی شدن توطئه‌های دشمنان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح دوشنبه در آیین تجلیل از زمینه‌سازان، کنشگران، فعالان و خادمان اجتماعات مردمی شبانه اظهار کرد: امروز در محضر افرادی هستیم که در یکی از مقاطع مهم و حساس تاریخ انقلاب اسلامی، با حضور و نقش‌آفرینی مجاهدانه و ایثارگرانه خود، نشان دادند هر زمان کشور، انقلاب و نظام به حضور مردم نیاز داشته باشد، مردم ایران مردانه در میدان می‌ایستند.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این آیین افزود: این مراسم، فرصت کوچکی برای قدردانی از افرادی است که در میدان حضور داشتند و برای حفظ آرامش، امنیت و انسجام اجتماعی تلاش کردند؛ چراکه بخش عمده این زحمات با انگیزه الهی و مردمی انجام شده و اجر واقعی آن نزد خداوند است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به نقش روحانیت و فعالان فرهنگی و مردمی در سازماندهی اجتماعات افزود: روحانیون آگاه، مبارز و بیدار و فعالان فرهنگی و اجتماعی در هدایت، سازماندهی و پشتیبانی برنامه‌های مردمی نقش مؤثری داشتند و این نقش فراتر از مسئولیت‌های رسمی و اداری آنان بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: حضور مردم در راهپیمایی‌ها، مناسبت‌های ملی و مذهبی و عرصه‌های مختلف اجتماعی، سرمایه‌ای مهم برای کشور است و همین حضور در مقاطع حساس تاریخی توانست توطئه‌هایی را که سال‌ها برای آن برنامه‌ریزی شده بود، خنثی کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر بر ضرورت تداوم حضور و استقامت مردم تاکید کرد و گفت: این حضور باید تا زمانی که رهبر معظم انقلاب صلاح بدانند و تا رفع فتنه‌ها، تهدیدها و فشارهای دشمنان ادامه داشته باشد و بدون تردید ثمره این استقامت، تحقق ایران جدید، ایران مقتدر و عبور از مشکلات و توطئه‌های پیش‌رو خواهد بود.

زندی‌نیا همچنین از تلاش مجموعه‌های مردمی، روحانیت، مدیریت شهری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در برگزاری اجتماعات شبانه قدردانی کرد و گفت: در طول ۱۹۵ شب، برنامه‌های مردمی با پشتیبانی مجموعه مدیریت شهری برگزار شد و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در این مدت برای استمرار برنامه‌ها تلاش زیادی انجام داد.

وی ادامه داد: ستاد روحانیت نیز با هدایت و برنامه‌ریزی، هماهنگی سخنرانان، مداحان و دیگر برنامه‌ها، مسئولیت سنگینی را برعهده داشت و مدیریت حواشی و مسائل پیرامونی این اجتماعات نیز نیازمند تلاش و هماهنگی فراوان بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با قدردانی از آیت‌الله صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدایت و اشراف نماینده ولی‌فقیه در استان دنبال شد و رصد مستمر مسائل و مدیریت موضوعات، نقش مهمی در برگزاری منظم و موفق این اجتماعات داشت.

زندی‌نیا تاکید کرد: آنچه در بوشهر طی این مدت رقم خورد، از جلوه‌های کم‌نظیر حضور مردمی بود و برگزاری ۱۹۵ شب اجتماع و برنامه مستمر، نشان‌دهنده ظرفیت بالای مردم این شهر در صحنه‌های حساس است.

وی همچنین از همکاری شهردار بوشهر و مجموعه مدیریت شهری قدردانی کرد و گفت: حمایت‌های مدیریت شهری موجب شد برنامه‌های این ۱۹۵ شب بدون وقفه و خلل ادامه پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر از اعضای شورای اسلامی شهر نیز به دلیل حضور در میدان، بررسی مسائل، انتقال کاستی‌ها به مسئولان و پیگیری برای رفع مشکلات قدردانی کرد و افزود: آیین امروز تنها بهانه‌ای کوچک برای دیدار و قدردانی از فعالانی است که در این عرصه تلاش کردند و قطعاً زحمات آنان با هیچ اقدام مادی قابل جبران نیست و اجر این مجاهدت‌ها نزد خداوند محفوظ خواهد بود.

کد مطلب 6946426

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