به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح دوشنبه در آیین تجلیل از زمینه‌سازان، کنشگران، فعالان و خادمان اجتماعات مردمی شبانه اظهار کرد: امروز در محضر افرادی هستیم که در یکی از مقاطع مهم و حساس تاریخ انقلاب اسلامی، با حضور و نقش‌آفرینی مجاهدانه و ایثارگرانه خود، نشان دادند هر زمان کشور، انقلاب و نظام به حضور مردم نیاز داشته باشد، مردم ایران مردانه در میدان می‌ایستند.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این آیین افزود: این مراسم، فرصت کوچکی برای قدردانی از افرادی است که در میدان حضور داشتند و برای حفظ آرامش، امنیت و انسجام اجتماعی تلاش کردند؛ چراکه بخش عمده این زحمات با انگیزه الهی و مردمی انجام شده و اجر واقعی آن نزد خداوند است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به نقش روحانیت و فعالان فرهنگی و مردمی در سازماندهی اجتماعات افزود: روحانیون آگاه، مبارز و بیدار و فعالان فرهنگی و اجتماعی در هدایت، سازماندهی و پشتیبانی برنامه‌های مردمی نقش مؤثری داشتند و این نقش فراتر از مسئولیت‌های رسمی و اداری آنان بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: حضور مردم در راهپیمایی‌ها، مناسبت‌های ملی و مذهبی و عرصه‌های مختلف اجتماعی، سرمایه‌ای مهم برای کشور است و همین حضور در مقاطع حساس تاریخی توانست توطئه‌هایی را که سال‌ها برای آن برنامه‌ریزی شده بود، خنثی کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر بر ضرورت تداوم حضور و استقامت مردم تاکید کرد و گفت: این حضور باید تا زمانی که رهبر معظم انقلاب صلاح بدانند و تا رفع فتنه‌ها، تهدیدها و فشارهای دشمنان ادامه داشته باشد و بدون تردید ثمره این استقامت، تحقق ایران جدید، ایران مقتدر و عبور از مشکلات و توطئه‌های پیش‌رو خواهد بود.

زندی‌نیا همچنین از تلاش مجموعه‌های مردمی، روحانیت، مدیریت شهری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در برگزاری اجتماعات شبانه قدردانی کرد و گفت: در طول ۱۹۵ شب، برنامه‌های مردمی با پشتیبانی مجموعه مدیریت شهری برگزار شد و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در این مدت برای استمرار برنامه‌ها تلاش زیادی انجام داد.

وی ادامه داد: ستاد روحانیت نیز با هدایت و برنامه‌ریزی، هماهنگی سخنرانان، مداحان و دیگر برنامه‌ها، مسئولیت سنگینی را برعهده داشت و مدیریت حواشی و مسائل پیرامونی این اجتماعات نیز نیازمند تلاش و هماهنگی فراوان بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با قدردانی از آیت‌الله صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدایت و اشراف نماینده ولی‌فقیه در استان دنبال شد و رصد مستمر مسائل و مدیریت موضوعات، نقش مهمی در برگزاری منظم و موفق این اجتماعات داشت.

زندی‌نیا تاکید کرد: آنچه در بوشهر طی این مدت رقم خورد، از جلوه‌های کم‌نظیر حضور مردمی بود و برگزاری ۱۹۵ شب اجتماع و برنامه مستمر، نشان‌دهنده ظرفیت بالای مردم این شهر در صحنه‌های حساس است.

وی همچنین از همکاری شهردار بوشهر و مجموعه مدیریت شهری قدردانی کرد و گفت: حمایت‌های مدیریت شهری موجب شد برنامه‌های این ۱۹۵ شب بدون وقفه و خلل ادامه پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر از اعضای شورای اسلامی شهر نیز به دلیل حضور در میدان، بررسی مسائل، انتقال کاستی‌ها به مسئولان و پیگیری برای رفع مشکلات قدردانی کرد و افزود: آیین امروز تنها بهانه‌ای کوچک برای دیدار و قدردانی از فعالانی است که در این عرصه تلاش کردند و قطعاً زحمات آنان با هیچ اقدام مادی قابل جبران نیست و اجر این مجاهدت‌ها نزد خداوند محفوظ خواهد بود.