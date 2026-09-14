رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات هرمزگان و تلاطم تنگه هرمز و دریای عمان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح دوشنبه با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان در روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: امروز در ساعات صبح وزش باد جنوبشرقی در محدوده دریای عمان و تنگه هرمز تداوم خواهد داشت و در ساعات بعدازظهر نیز ناپایداری جوی در ارتفاعات استان ادامه مییابد.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، بهویژه در ارتفاعات شهرستانهای بشاگرد و حاجیآباد، رشد ابر، رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، وقوع گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد توصیه کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق، شهروندان از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانههای فصلی در این مناطق خودداری کنند.
تداوم تلاطم در تنگه هرمز و دریای عمان
وی در بخش دیگری از پیشبینی شرایط دریایی استان گفت: امروز تا ساعات ظهر، وزش باد جنوبشرقی و تلاطم دریا در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: در این ساعات توصیه میشود تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.
حمزهنژاد همچنین از افزایش سرعت باد در روز سهشنبه ۲۴ شهریورماه خبر داد و گفت: از ساعات بعدازظهر سهشنبه، وزش باد جنوبغربی افزایش مییابد که موجب متلاطم شدن دریا، بهویژه در محدوده تنگه هرمز خواهد شد.
وی بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در این شرایط تأکید کرد.
افزایش دمای هرمزگان از سهشنبه
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان درباره شرایط دمایی استان نیز بیان کرد: از روز سهشنبه، دمای بیشینه در برخی نقاط استان بین یک تا دو درجه افزایش خواهد یافت.
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