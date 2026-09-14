مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار شامگاه دوشنبه استقلال برابر السد از هفته اول لیگ نخبگان گفت: استقلال در اولین بازی به یک تیم پرقدرت و کاملا حرفه ای رسیده و باید به مصاف حریفی برود که بهترین امکانات فوتبالی را در اختیار دارد. السد مهاجمان فوق‌العاده باهوش و خطرناکی دارد که یک لحظه غفلت مقابل آنها باعث خواهد شد دروازه آبی پوشان باز شود. کادر فنی استقلال باید تک تک بازیکنان السد را آنالیز کرده و نقاط قوت و ضعف آنها را با بازیکنان گوشزد کنند. درست است که السد تیم پر مهره‌ای است ولی شکست این تیم دور از دسترس نیست.



استقلال نباید اشتباه کند



کارشناس فوتبال در خصوص شرایط استقلال برای دیدار برابر السد گفت: ما به دلیل مشکلات بوجود آمده میزبانی را از دست دادیم و استقلال نمی‌تواند از حمایت هواداران برخوردار باشد. استقلال با حریف سختی بازی دارد ولی می‌تواند برنده باشد . پسران آبی اگر به دنبال برد هستند باید منطقی بازی کنند ، آرامش خود را حفظ کنند و از موقعیت های بدست آمده استفاده کنند ضمن اینکه اشتباه نکنند و وارد حاشیه نشوند . رعایت این نکات تضمین کننده پیروزی برابر السد خواهد بود تا با یک برد خوب شروعی پر قدرت در لیگ قهرمانان داشته باشند .



بختیاری زاده حرفه ای عمل کرد



وی با انتقاد از رفتار غیر حرفه ای حردانی و برخورد منطقی بختیاری زاده گفت: متاسفانه برخی بازیکنان جایگاه خود را در تیم نمی‌دانند و می‌خواهند در همه کارها ورود کنند. از حردانی که بازیکن با تعصبی است چنین رفتاری بعید بود و انتظار می‌رود کاپیتان مشکل گشای تیم باشد نه مشکل ساز. سرمربی استقلال در مقابل بازیکن سالاری بخوبی ایستاد و رفتاری کاملا حرفه ای از خود نشان داد. بختیاری زاده هم به موقع خاطی را تنبیه کرد و هم به موقع او را مورد بخشش قرار داد. امیدواریم بازیکنان حد و اندازه و شرح وظایف خود را بدانند و به آن عمل کنند تا دیگر شاهد چنین صحنه هایی در فوتبال نباشیم .



توقف لیگ به سود بیشتر تیم ها شد



فنونی زاده در مورد عملکرد تیم های لیگ برتری در هفت هفته و توقف لیگ بخاطر تیم امید گفت: لیگ بیست وششم خوب پیش می‌رفت و بازی‌ها جذاب شده بود و هواداران هم از تماشای بازی‌ها لذت می‌بردند و رقابت خوبی هم بین استقلال و تراکتور و پرسپولیس بوجود آمده ولی بازی های تیم امید باعث شد لیگ متوقف شود. بیشتر تیم ها از این تعطیلی راضی هستند چون می‌توانند یک ریکاوری خوب داشته و با تمرینات منظم آماده شروع دوباره لیگ شوند. برخی تیم ها هم خوب نتیجه می‌گرفتند و این توقف به آنها لطمه خواهد زد ولی در مجموع لیگ شروع خوبی داشته اختلاف امتیازی در بالای جدول حساسیت را زیاد کرده و با شروع لیگ شاهد بازی های جذاب‌تری از تیم های لیگ برتری خواهیم بود.