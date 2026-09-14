به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور و از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین‌المللی جذع النخله شهر بصره عراق رو در روی هم قرار می گیرند. در حالی که این بازی باید در تهران برگزار می شد اما به دلیل شرایط منطقه، کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی رقابت های بین المللی را از کشورمان گرفت و آبی ها بالاجبار باید در عراق از حریف قطری خود میزبانی کنند.

اسعد العیدانی استاندار بصره عراق درباره میزبانی این شهر از دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: یکی از نکات مثبت و نتایجی که از این اتفاق به دست آمده، توسعه زیرساخت‌های بصره است؛ از خدمات فرودگاه گرفته تا آماده بودن هتل‌ها و ورزشگاه‌ها.

وی افزود: این موضوع بسیار مهم و یکی از نتایجی است که پس از برگزاری جام خلیج فارس و بازدید فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) از ورزشگاه بصره به دست آمده است.

استاندار بصره ادامه داد: به همین دلیل با میزبانی از این مسابقه موافقت کردم، چرا که تصور دقیقی از وضعیت ورزشگاه‌های ایران و دیگر گزینه‌ها ندارم که بتوانم درباره آنها اظهارنظر کنم. باشگاه استقلال ایران ورزشگاه بصره را به عنوان ورزشگاه جایگزین خود انتخاب کرده است.

العیدانی تصریح کرد: امیدوارم اقامت هر دو تیم رضایت‌بخش باشد و حضور آنها در بصره بتواند تصویر مثبتی از این استان ارائه کند.