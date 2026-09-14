استقلال باید از نقطه ضعف السد استفاده کند؛ پیروزی دور از دسترس نیست

غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اولین دیدار آبی پوشان برابر السد در لیگ نخبگان که قرار است دوشنبه شب در شهر بصره برگزار شود گفت: السد یک تیم کاملا حرفه ای با بهترین امکانات است. استقلال بخاطر شرایط کشور میزبانی را از دست داده است و باید در شهر بصره به مصاف السد برود. السد درست است که بازیکنان با کیفیتی دارد اما هر تیمی نقاط ضعف هم دارد که کادر آنالیز استقلال باید به خوبی حریف را آنالیز کرده و نقاط قوت و ضعف السد را به کادر فنی اعلام کند.

السد حریف آسانی نیست

بازیکن سابق فوتبال ایران ادامه داد: استقلال اگرچه نتوانست در فصل نقل و انتقالات بازیکن جدید جذب کند ولی با همین نفرات هم نمایش خوبی ارائه‌ کرده و می‌تواند با یک بازی منطقی و بدور از استرس و حاشیه به نتیجه دلخواه دست پیدا کند. السد حریف آسانی برای استقلال نخواهد بود ولی اگر استقلال بازی خودش را انجام دهد بدون شک با امتیاز به تهران باز خواهد گشت.

چنین رفتاری ندیده بودم

فتح آبادی با انتقاد از رفتار غیر حرفه ای صالح حردانی و عملکرد منطقی بختیاری زاده با این اتفاق گفت: هرگز ندیدم در استقلال و پرسپولیس هیچکدام از کاپیتان ها چنین رفتار عجیبی از خود نشان دهند. حردانی باید بداند وقتی بازوبند به بازو بسته وظیفه اش در زمین چند برابر می‌شود پس نباید برای زدن یک ضربه ایستگاهی آرامش تیم را برهم بزند. کاپیتان یعنی عصای دست سرمربی در زمین و آرامش دهنده بازیکنان جوان.

رفتار بختیاری زاده حرفه ای بود

وی ادامه داد: اگرچه حردانی رسما عذر خواهی کرد اما رفتار و عملکرد بختیاری زاده در این موضوع کاملا حرفه ای و منطقی بود. او نه اجازه داد بازیکن سالاری در تیم شکل بگیرد و نه صالح فوتبالش نابود شود . سرمربی استقلال نشان داد به همه چیز تسلط کامل دارد و اجازه نمی‌دهد انضباط و نظم تیم فدای نتیجه شود . حردانی هم بهتر است تمرکزش برروی فوتبال باشد و از حاشیه ها دوری کند و دیگر چنین رفتاری از خود نشان ندهد .



خط دفاع آبی ها نقطه قوت تیم



وی در خصوص عملکرد مدافعان استقلال در لیگ برتر گفت: ۷ بازی و تنها یک گل خورده یعنی بهترین عملکرد یک خط دفاعی در فوتبال . بختیاری زاده در زمان بازیگری یک دفاع کامل بود و حالا توانسته تجربیاتش را به خط دفاع تیم انتقال دهد. ساختار دفاعی استقلال شکل خوبی پیدا کرده و مدافعان استقلال به خوبی در پست های خود بازی می‌کنند و هماهنگی کاملی با یکدیگر پیدا کرده اند. البته‌ که مهاجمان السد با مهاجمان لیگ ما تفاوت دارند ولی مدافعان استقلال اگر وظایف خود را بخوبی انجام داده و با آرامش بازی خودشان را انجام بدهند دروازه استقلال بسته خواهد ماند.



برنامه ریزی عجیبی در فوتبال ما وجود دارد



وی با انتقاد از برنامه ریزی لیگ و برگزاری و تعطیلی چند بازی لیگ و اعتراض برخی تیم‌ها گفت: روزی که برنامه ریزی فوتبال صورت می‌گرفت مسئولان برگزاری نمی دانستند که تیم امید و تیم ملی بزرگسالان باید در دو تورنمنت مختلف شرکت کنند. چرا هفته هفتم بعضی تیم ها بازی کردند و سایر بازی ها لغو شد که باعث اعتراض هم شده است. هر ۴ روز یکبار بازی کردن و فشردگی لیگ به بازیکنان آسیب زده و احتمال مصدومیت بازیکنان را بالا می‌برد. امیدوارم مسولان فوتبال کشور برنامه ریزی دقیق و صحیح برای فوتبال داشته باشند تا شاهد این بی نظمی ها در فوتبال کشورمان نباشیم.



تعطیلی لیگ موافق و مخالف زیادی دارد

کارشناس فوتبال در مورد تعطیلی لیگ و برخورد دوگانه تیم ها با تعطیلی گفت: تیم هایی که بدنسازی خوبی انجام ندادند از این تعطیلی خوشحال هستند چون می‌توانند تیم را به آمادگی کامل برسانند تا خود را برای شروع دوباره لیگ آماده کنند. آنطرف هم تیم هایی هستند که در کورس برد و رسیدن به صدر جدول هستند و این تعطیلی ترمز آنها را کشیده و صدای اعتراض آنها بلند شده است. فوتبال ما در یک دوگانگی قرار گرفته و این مشکل حل نخواهد شد مگر با یک برنامه ریزی صحیح و اصولی در فوتبال کشورمان .