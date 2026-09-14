به گزارش خبرنگار مهر، سید امین عارف‌زاده صبح دوشنبه در بازدید از محور بوشهر - گناوه اظهار کرد: در بازدید میدانی مسئولان استان از محور ساحلی بوشهر–شیف–گناوه، آخرین وضعیت اجرایی پروژه احداث باند دوم این محور مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این بازدید با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل ترافیک استانداری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، فرمانده پلیس راه و معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی انجام شد.

عارف‌زاده تصریح کرد: در این بازدید، روند پیشرفت پروژه، نقاط حادثه‌خیز و نیازهای اجرایی محور مورد بررسی قرار گرفت و درباره اولویت‌بندی اقدامات برای ادامه دوبانده‌سازی و همچنین نحوه اجرای تقاطعات بحث و تبادل نظر شد.

وی با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی تقاطعات محور ساحلی بوشهر–شیف–گناوه گفت: نحوه طراحی و اجرای تقاطعات باید به گونه‌ای باشد که ضمن تسهیل تردد، حداکثر ایمنی برای وسایل نقلیه فراهم شود.

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: تکمیل باند دوم و ایمن‌سازی تقاطعات این محور از اهمیت ویژه‌ای در حوزه حمل‌ونقل استان برخوردار است و می‌تواند در تسهیل تردد، کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی کاربران جاده نقش مؤثری داشته باشد.

عارف‌زاده خاطرنشان کرد: ادامه عملیات دوبانده‌سازی محور ساحلی بوشهر–شیف–گناوه و اجرای اقدامات ایمنی مورد نیاز، بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط پیگیری خواهد شد.