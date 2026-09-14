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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۲

ضرورت بازنمایی واقع بینانه خدمات پرستاری در آثار هنری

ضرورت بازنمایی واقع بینانه خدمات پرستاری در آثار هنری

معاون پرستاری وزارت بهداشت، بر ضرورت بازنمایی واقع بینانه خدمات پرستاری در قالب آثار هنری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، با اشاره به جایگاه پرستاران و سایر اعضای تیم سلامت در فرآیند ارائه خدمات درمانی، گفت: هنر و رسانه از ظرفیت قابل توجهی برای تبیین ابعاد حرفه‌ای و انسانی فعالیت کارکنان نظام سلامت و انتقال واقعیت‌های محیط‌های درمانی به جامعه برخوردارند.

وی افزود: پرستاری حرفه‌ای دانش‌محور و مبتنی بر دانش تخصصی، مهارت‌های بالینی، مسئولیت‌پذیری و ارتباط مؤثر با بیمار است.

عبادی ادامه داد: پرستاران در بسیاری از موقعیت‌های حساس درمانی، از مراقبت‌های مستمر و تخصصی تا شرایط بحرانی و احیای بیماران، نقشی مؤثر و تعیین‌ کننده دارند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های حرفه‌ای پرستاران در معرض دید عمومی قرار ندارد، تصریح کرد: بازنمایی صحیح، واقع‌بینانه و مسئولانه این خدمات در آثار هنری می‌تواند به شناخت بهتر جامعه از ماهیت حرفه پرستاری، پیچیدگی‌های مراقبت از بیمار و مسئولیت‌های حرفه‌ای و سختی کار اعضای تیم سلامت کمک کند.

عبادی خاطرنشان کرد: ظرفیت آثار نمایشی تنها به معرفی خدمات نظام سلامت محدود نمی‌شود، بلکه می‌توان از این ظرفیت برای ارتقای سواد سلامت، انتقال پیام‌های آموزشی و پیشگیرانه و تقویت ارتباط دوسویه میان مردم و نظام سلامت بهره گرفت.

کد مطلب 6946455
حبیب احسنی پور

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