ضرورت بازنمایی واقع بینانه خدمات پرستاری در آثار هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، با اشاره به جایگاه پرستاران و سایر اعضای تیم سلامت در فرآیند ارائه خدمات درمانی، گفت: هنر و رسانه از ظرفیت قابل توجهی برای تبیین ابعاد حرفهای و انسانی فعالیت کارکنان نظام سلامت و انتقال واقعیتهای محیطهای درمانی به جامعه برخوردارند.
وی افزود: پرستاری حرفهای دانشمحور و مبتنی بر دانش تخصصی، مهارتهای بالینی، مسئولیتپذیری و ارتباط مؤثر با بیمار است.
عبادی ادامه داد: پرستاران در بسیاری از موقعیتهای حساس درمانی، از مراقبتهای مستمر و تخصصی تا شرایط بحرانی و احیای بیماران، نقشی مؤثر و تعیین کننده دارند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیتهای حرفهای پرستاران در معرض دید عمومی قرار ندارد، تصریح کرد: بازنمایی صحیح، واقعبینانه و مسئولانه این خدمات در آثار هنری میتواند به شناخت بهتر جامعه از ماهیت حرفه پرستاری، پیچیدگیهای مراقبت از بیمار و مسئولیتهای حرفهای و سختی کار اعضای تیم سلامت کمک کند.
عبادی خاطرنشان کرد: ظرفیت آثار نمایشی تنها به معرفی خدمات نظام سلامت محدود نمیشود، بلکه میتوان از این ظرفیت برای ارتقای سواد سلامت، انتقال پیامهای آموزشی و پیشگیرانه و تقویت ارتباط دوسویه میان مردم و نظام سلامت بهره گرفت.
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