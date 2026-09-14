ضرورت بازنمایی واقع بینانه خدمات پرستاری در آثار هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، با اشاره به جایگاه پرستاران و سایر اعضای تیم سلامت در فرآیند ارائه خدمات درمانی، گفت: هنر و رسانه از ظرفیت قابل توجهی برای تبیین ابعاد حرفه‌ای و انسانی فعالیت کارکنان نظام سلامت و انتقال واقعیت‌های محیط‌های درمانی به جامعه برخوردارند.

وی افزود: پرستاری حرفه‌ای دانش‌محور و مبتنی بر دانش تخصصی، مهارت‌های بالینی، مسئولیت‌پذیری و ارتباط مؤثر با بیمار است.

عبادی ادامه داد: پرستاران در بسیاری از موقعیت‌های حساس درمانی، از مراقبت‌های مستمر و تخصصی تا شرایط بحرانی و احیای بیماران، نقشی مؤثر و تعیین‌ کننده دارند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های حرفه‌ای پرستاران در معرض دید عمومی قرار ندارد، تصریح کرد: بازنمایی صحیح، واقع‌بینانه و مسئولانه این خدمات در آثار هنری می‌تواند به شناخت بهتر جامعه از ماهیت حرفه پرستاری، پیچیدگی‌های مراقبت از بیمار و مسئولیت‌های حرفه‌ای و سختی کار اعضای تیم سلامت کمک کند.

عبادی خاطرنشان کرد: ظرفیت آثار نمایشی تنها به معرفی خدمات نظام سلامت محدود نمی‌شود، بلکه می‌توان از این ظرفیت برای ارتقای سواد سلامت، انتقال پیام‌های آموزشی و پیشگیرانه و تقویت ارتباط دوسویه میان مردم و نظام سلامت بهره گرفت.