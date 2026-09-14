هشدار رئیس پلیس راهور به مسافران روزهای پایانی تابستان

به گزارش خبرگزار مهر، سردار سید تیمور حسینی، با اشاره به روزهای پایانی تابستان اظهار کرد: روزهای محدودی تا پایان تابستان باقی مانده و قاعدتاً تعدادی از هموطنان عزیز از این فرصت باقیمانده برای سفر به نقاط مختلف کشور، بهویژه استانهای شمالی، برنامهریزی خواهند کرد.
وی افزود: با همراهی و مشارکت سازمان راهداری و حملونقل جادهای و سایر سازمانهای امدادی، طرحها و تمهیدات لازم پیشبینی شده است تا بتوانیم بهترین شرایط ممکن را در محورهای مواصلاتی کشور برای هموطنان عزیز فراهم کنیم.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی و هشدارهای هواشناسی در روزهای اخیر گفت: این روزها شاهد صدور هشدارهای مختلف هواشناسی هستیم و شرایط جوی میتواند بر وضعیت محورهای مواصلاتی تأثیرگذار باشد. هفته گذشته نیز محور چالوس به واسطه وضعیت بارندگی و شدت بارشها به مدت ۲۴ ساعت مسدود بود.
سردار حسینی با تأکید بر ضرورت اطلاع از وضعیت راهها پیش از آغاز سفر تصریح کرد: توصیه اکید ما این است که هموطنان عزیز قبل از سفر، حتماً از طریق سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری یا شماره ۱۲۰ پلیس راهور از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند تا با آمادگی کامل سفر خود را آغاز کنند و با مسئله و مشکل خاصی در طول مسیر مواجه نشوند.
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