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کد مطلب 6946464
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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۴

تصاویر ماهواره‌ای از خسارت گسترده به خط لوله نفت شرق به غرب عربستان

تصاویر ماهواره‌ای از خسارت گسترده به خط لوله نفت شرق به غرب عربستان

تصاویر ماهواره‌ای از خسارت گسترده به خط لوله نفت شرق به غرب عربستان پس از حملات یمن را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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