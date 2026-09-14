دریافت 291 KB کد مطلب 6946464 https://mehrnews.com/x3d49B ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۴ کد مطلب 6946464 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۴ تصاویر ماهوارهای از خسارت گسترده به خط لوله نفت شرق به غرب عربستان تصاویر ماهوارهای از خسارت گسترده به خط لوله نفت شرق به غرب عربستان پس از حملات یمن را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط شور پیروزی مقاومت در «شبهای اقتدار»؛ از بابالمندب تا قومس افشاگری گاردین درباره حجم خسارتهای وارده به خط لوله مهم عربستان+فیلم اصابت موشک پدافند عربستان به یک مسجد در این کشور کنترل ارتفاعات راهبردی باب المندب به دست انصارالله یمن افتاد حمایت مردم تونس از محور مقاومت و پیروزی نیروهای یمنی آغاز خرید گوشت مرغ مازاد بازار به صورت حمایتی برچسبها یمن خط لوله نفت عربستان سعودی انصارالله
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